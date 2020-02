O. Paweł Gużyński wyjeżdża. To koniec aktywności kontrowersyjnego duchownego? [VIDEO]

O. Paweł Gużyński wyjeżdża do Holandii. Łódzki dominikanin pożegnał się z wiernymi podczas niedzielnej Mszy. Oprócz tego znów wytknął to, co nie podoba mu się w Kościele.

O. Paweł Gużyński wyjeżdża z Polski. Jego celem jest Holandia, w której dominikanin ma zająć się edukacją kandydatów na zakonników.

Duchowny pożegnał się z wiernymi podczas Mszy, którą odprawił 9 lutego. Nie obyło się jednak bez uszczypliwości wobec Kościoła, któremu o. Gużyński ma wiele do zarzucenia.

– Wystrzegać się hipokryzji, obłudy, fasadowości, udawania, maskarady, wreszcie nobilitacji prostactwa. To jest to, co powinniśmy bardzo przepracować w Kościele. Bo ta postawa w postaci pomalowanej na różowo fasady przynosi nam bardzo wiele szkody – mówił duchowny.

To jeszcze nie wszystko. Z ust dominikanina padły kolejne kontrowersyjne słowa.

– Często jesteśmy jak ten rodzic, który ma zawsze rację. Zachowujemy się toksycznie: nam nikt nie może niczego zarzucić, niczego wytknąć. A już nie daj Boże, jak nam wytkną coś pedały, albo lewacy. To dopiero jest zgroza! My nie ruszymy żadnego śmierdzącego problemu u siebie, ale wara, żeby nam jakiś pedał coś mówił na ten temat – grzmiał.

O. Gużyński cieszy się dużą sympatią „Gazety Wyborczej”. Już wcześniej wielokrotnie wypowiadał się w sposób kontrowersyjny, za co był karany przez władze kościelne.

Źródło: interia.pl, „Gazeta Wyborcza”