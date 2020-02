Obama na życzenie Sorosa nakazał śledztwa przeciwko konkretnej osobie. Sensacyjne oświadczenie słynnego amerykańskiego prawnika Alana Dershowitza

Słynny amerykański prawnik Alan Dershowitz oznajmił, iż prezydent Obama nakazywał Departamentowi Sprawiedliwości wszczynanie śledztw na życzenie Sorosa. Prawnik ma niedługo ujawnić przeciwko komu rozpoczęto dochodzenie.

Derschowitz jest profesorem w najbardziej prestiżowej amerykańskiej uczelni prawniczej – Harvard Law School i najbardziej znanym amerykańskim prawnikiem. Mimo, iż jest zwolennikiem Demokratów, to ostatnio bronił w Senacie prezydenta Trumpa podczas próby usunięcia go z urzędu w związku z impeachmentem. Teraz profesor wytacza ciężkie działa przeciwko Obamie.

W rozmowie z portalem Breitbart ujawnia, że ma informacje, iż na życzenie miliardera i szabrownika żydowskiego mienia Sorosa, ówczesny prezydent Obama nakazał wszczęcie śledztwa przeciwko pewnej osobie. Dershowitz nie chce na razie zdradzić o kogo chodzi. Nazwisko ma być ujawnione w momencie kiedy Derschowitz złoży w imieniu swego klienta pozew. Obama miał osobiście zwrócić się do FBI, by przeprowadziło śledztwo.

Pytany przez Breitbart, czy rzeczywiście na życzenie Sorosa Obama nakazał prowadzenie śledztwa Dershowitz odpowiada: „Tak. I to wyjdzie już wkrótce po złożeniu przez nas pozwu”.

Według niego to była powszechna praktyka. Ale bardzo zła praktyka, że prezydenci i Departament Sprawiedliwości wszczynali śledztwa z podpuszczenia, czy na życzenie jakich osób.

Już wkrótce dowiemy się jakiego kalibru jest to sprawa. Najprawdopodobniej bardzo dużego, bo Derschowitz nie podjąłby się innej i nie zapowiadał jej publicznie. Alan Dershowitz jest jednym z największych, o ile nie największym autorytetem prawnym w Stanach Zjednoczonych.

O tym, że Obama wykorzystywał swą administrację do prowadzenia walki z konkretnymi osobami i organizacjami to wiadomo. Swego czasu bardzo głośna była sprawa wszczynania dochodzeń przez amerykańskie służby podatkowe – Internal Revenue Service (IRS) przeciwko organizacjom prawicowym i konserwatywnym związanym m.in z odłamem Partii Republikańskiej – Tea Party. Obama chciał je zniszczyć finansowo, a jednocześnie wspomóc organizacje lewackie.

Schemat sprowadzał się wymuszania haraczy. IRS brało pod lupę prawicowe organizacje i pod byle pretekstem wszczynało dochodzenia. Odpowiednio prowadzone oczywiście niezależnie od tego, czy ktoś winien czy nie, mogło doprowadzić do bankructwa. Dokładnie tak jak w Polsce.

IRS proponował jednak prawicowym organizacjom zakończenie śledztwa, oddalenie zarzutów i zawarcie ugody. Ponieważ chodziło o wykroczenia, przestępstwa skarbowe to warunkiem było wpłacenie jakiejś sumy na cel społeczny. Tym „celem społecznym” zawsze okazywały się lewackie organizacje – czy to feministyczne, czy LGBT, czy jakiekolwiek inne z tego spektrum sceny politycznej. W ten sposób Obama i jego służby zmuszały konserwatystów do finansowania lewaków. Jak wiele takich spraw i skandali z czasów prezydentury Obamy i tę zamieciono pod dywan.