Pijany mężczyzna ukradł karetkę sprzed szpitala. Jazdę zakończył w rowie

Pijany mężczyzna ukradł karetkę sprzed szpitala ale zakończył jazdę w rowie. Zatrzymali go policjanci.

Do zdarzenia doszło w niedzielę rano w Grójcu. 31-latek trafił tam do placówki z obrażeniami odniesionymi w wyniku bójki w Warce. Nie czekając na badania, najprawdopodobniej zabrał z dyspozytorni szpitala kluczyki do karetki, ukradł ambulans i odjechał.

Po przejechaniu kilku kilometrów karetka uderzyła w drzewo i wjechała do rowu. Mężczyźnie, który ukradł ambulans nic mu się jednak nie stało.

Przybyli na miejsce policjanci zastali ambulans leżący w rowie, a przy nim siedzącego pijanego mężczyznę. Okazało się, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu będzie składał wyjaśnienia.

Źródło: rdc.pl