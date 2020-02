Próbowali włamywać się na telefony żołnierzy. Używali zdjęć młodych kobiet

Hamas przypuścił cyberatak na żołnierzy Izraela. Na telefony rozesłano im zdjęcia młodych kobiet.

Takiego ataku jeszcze nie było. Hamas zalał telefony żołnierzy Izraela zdjęciami z uwodzicielskimi, młodymi kobietami.

O sprawie poinformował rzecznik armii Izraela Jonathan Conricus. Rzecznik przyznał, że zaatakowano kilkadziesiąt telefonów komórkowych.

O tym, czy atak okazał się skuteczny rzecznik wprost powiedzieć nie chciał. Zaznaczył tylko, że nie doszło do „znacznego” wycieku informacji.

Wiadomości od rzekomych kobiet wysyłano żołnierzom za pośrednictwem Facebooka, WhatsAppa i Instagrama. Dodatkowo po raz pierwszy w historii cyberataków użyto aplikacji Telegram.

Niektórzy żołnierze złapali się na „przynętę” i wchodzili w konwersacje. Gdy jednak próbowali wykonać połączenie głosowe, „kobiety” twierdziły, że mają słaby zasięg lub słabo mówią po hebrajsku.

Namawiały za to żołnierzy do klikania w odnośnik do aplikacji, która ułatwia przesyłanie zdjęć. Ów aplikacjami były Catch&See, ZatuApp i GrixyApp.

Ich celem było zainfekowanie telefonów żołnierzy złośliwym oprogramowaniem, które dawałoby Hamasowi całkowity dostęp do urządzenia.

Źródło: Rzeczpospolita