Razem chce dofinansowania antykoncepcji dla… lesbijek

Adrian Zandberg i jego partia szokowali już nie raz. Jednak ta akcja wzbudziła spore rozbawienie internautów.

Partia zaapelowała bowiem o dofinansowanie antykoncepcji dla Polek.

– Według najnowszych raportów tylko co trzecia Polka ma dostęp do regularnej antykoncepcji. Nie pomaga w tym stanowisko NFZ – refunduje zaledwie dwa rodzaje tabletek, w ilości zaledwie 350 tysięcy opakowań rocznie. Plastrów antykoncepcyjnych i wkładek fundusz nie dofinansowuje – czytamy w walentynkowym wpisie Razem.

Natomiast swój postulat zobrazowali… zdjęciem całujących się lesbijek. Opatrzono je napisem „Kochajcie się bezpiecznie”.

Czy dwie kobiety mogą zajść ze sobą w ciążę? Według lewicy najwidoczniej tak.

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Niestety Zandberg i jego ekipa nie odpowiadali na pytania czytelników.

A tym dwóm Paniom to na co antykoncepcja? 🤔

Podpowiem 2 kobiety nie potrzebują tabletek, wkładek i plastrów, gdyż w ciążę nie zajdą.

Jeśli kobieta i mężczyzna chcą się zabezpieczyć, mogą to zrobić. Środki są dostępne. Jeśli chcę jeść i pić płacę za to. Jeśli chcę się zabezpieczy płacę za to.Inaczej to postawa roszczeniowa

— Erato (@Erato001) February 15, 2020