Sośnierz wybuchł w Polsat News! Ostro o UE: „Jesteście żebrakami Europy! Niech oni sobie wsadzą te swoje pieniądze”

Dobromir Sośnierz w ostrych słowach skomentował poczynania polityków Unii Europejskiej. „Przestańcie, wstańcie w końcu z kolan, przestańcie się prosić. Jesteście żebrakami Europy! Niech oni sobie wsadzą te swoje pieniądze” – powiedział zbulwersowany poseł Konfederacji na antenie Polsat News.

Agnieszka Gozdyra w Polsat News prowadziła dyskusję na temat debaty w europarlamencie dotyczącej „zagrożenia praworządności w Polsce”. Jednym z gości programu „Polityka na ostro” był poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz. W pewnym momencie polityk nie wytrzymał i wygarnął posłom co o nich myśli:

– Z jednej strony mamy PiS, który realizuje tzw. reformy, w taki sposób, jak realizuje: czyli stawia swój interes partyjny ponad wszystko i brnie w tą kadrową podmiankę, bez żadnych sensownych skutków dla społeczeństwa. Narażając nas na duże straty wizerunkowe i inne.

– A z drugiej strony opozycja, która bezwzględnie dąży do osłabienia państwa, rzucania nas na kolana. A to osłabienie przetrwa tę kadencję. Dlatego nawet jak PiS odejdzie, to Polska będzie w tej pozycji, na mocy prawa precedensowego, że musieliśmy się tutaj kłaniać – mówił zdenerwowany Sośnierz.

Dalej w programie poseł Konfederacji zauważył, że „podpisanie traktatu z Lizbony zakończyło naszą niepodległość”. Z tymi słowami nie zgodziła się Agnieszka Gozdyra, która stwierdziła, że Sośnierz zaraz będzie opowiadał, iż siedzi w podległym kraju, któremu odebrano suwerenność.

– A mamy suwerenność? Możemy zreformować sądownictwo jak chcemy? – zapytał Sośnierz.

– Możemy– odparła dziennikarka.

– Nie możemy, bo nam nie pozwalają. Bo będziemy ukarani za to – wskazał Sośnierz.

Jesteście żebrakami Europy!

W czasie programu jeden z polityków opozycji stwierdził, że „Konfederacja chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej”.

– Niech pan powie rolnikom, że nie będą mieli dopłat – dodał.

– Nie potrzebujemy żadnych dopłat! Przestańcie, wstańcie w końcu z kolan, przestańcie się prosić. Jesteście żebrakami Europy. Niech oni sobie wsadzą te swoje pieniądze. Dość tego lęku, dość tego strachu. Po prostu żałosne jest to, co mówicie.

– Inne kraje dorabiają się nie będąc w Unii Europejskiej, a wy skomlecie. Wisicie na klamce i dajecie się poniżać eurokratom, którzy nie szanują niczego. Nie szanują żadnej demokracji. Nie uszanowali referendum we Francji, Holandii, Irlandii nie szanują wyników wyborów w Polsce, nie szanują nikogo poza sobą.

– Zarozumiałe buce europejskie, których nie potrzebujemy tutaj i nie potrzebujemy ich zatrutych pieniędzy – powiedział wprost Dobromir Sośnierz.