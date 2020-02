W odmętach szaleństwa. Profesor Krzemiński o „hitlerowskim” reżimie PiS i jego głupich wyborcach

Ireneusz Krzemiński udzielił wywiadu portalowi wiadomo.co., w którym ulał trochę swych upławów myślowych na temat sytuacji politycznej i PiS. Według niego w Polsce jest jak za czasów komunistycznej junty, a wyborcy PiS są jak sekta z czasów Hitlera.

Według profesora Krzemińskiego Polska znajduje się teraz w takiej sytuacji jak pod rządami junty wojskowej Jaruzelskiego, albo Niemcy w czasach hitlerowskich.

– Sytuacja jest naprawdę dramatyczna, bo znaleźliśmy się dokładnie w tej samej sytuacji, z jaką walczyło 7 mln Polaków w „Solidarności”. (….) Zdumiewa mnie, że to zacietrzewione towarzystwo PiS-owskie, przecież w dużym stopniu wywodzące się z dawnej „Solidarności”, nie dostrzega tego faktu. To jakiś ponury rechot historii -snuje bajania niezacietrzewiony socjolog.

Wszystko to przez głupich wyborców PiS. którzy nie dość ze dali się przekupić, to jeszcze oglądają TVP.

– Socjologicznie jest to zagadkowe, bo trudno uwierzyć, że ludzie zapomnieli, jak było. Trochę tak, jakby w Polsce zaniknął rozsądek; zanik myślenia, które w społeczeństwie zawsze było. Owszem, dzięki populistycznym decyzjom do kieszeni części obywateli wpływają liczne złotówki, ale czy to wystarczy, żeby godzić się na zabranie demokracji i wolności?

-...Ogromna część Polaków nie dość, że ma te dodatkowe pieniądze, to jeszcze ogląda Telewizję Polską, która jest jedną wielką tubą propagandy prorządowej, propartyjnej, tyle że nie chodzi o PZPR, a PiS. Nic dziwnego, że Sejm uchwalił kolejne 2 mld złotych – powtarzam: dwa miliardy! – na TVP. Widać ogłupienie działa

Pytany przez Justynę Koć – panią od podtykania mikrofonu, czy oni (wyborcy PiS – przyp. red) nie są jak sekta Krzemiński odpowiada:

– Albo w filmie grozy, chciałbym przypomnieć, że mieliśmy w historii takie doświadczenia jak w chociażby w Niemczech w epoce hitlerowskiej, kiedy to zaczadzenie powodzeniem i retoryką narodową, dumy narodowej powodowało, że ogromna większość nie dostrzegała, jak bardzo bandycki, morderczy ustrój popierają.

Koć zadowolona, że to jednak sekta, a na dodatek hitlerowska, dopytuje o szanse prezydenckie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Krzemiński odpowiada wymijająco. Według niego przede wszystkim należy obiecać przywrócenie demokracji. Socjolog uważa, że przeszkodą może być Episkopat, bo odpowiadając na inne pytanie stwierdził, że podobają mu się autorytarne rządy PiS i legitymizuje zło.

– Episkopat praktycznie całkowicie jest zachwycony autorytarną przemianą Polski. Jak się okazuje nie potrzeba – przynajmniej jak dotąd – fizycznej przemocy, ani Związku Radzieckiego, wystarczy Episkopat i Kościół, który legitymizuje to zło, które się na oczach Polaków i Europy dzieje – mówi socjolog z tytułem profesora Ireneusz Krzemiński.