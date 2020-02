Biedroń nie owija w bawełnę. Chce, by pary homoseksulane mogły adoptować dzieci

Robert Biedroń, kandydat Lewicy na prezydenta nie owija w bawełnę. Chce, by pary homoseksulane mogły adoptować dzieci.

Biedroń gościł w radiowej Trójce. Odpowiadał między innymi na kwestie związane ze związkami partnerskimi i adopcją dzieci przez pary homoseksualne.

– Równe prawa, wszystkie takie same prawa jak w związkach różnej płci. Jak równość, to równość. I w tej kwestii także nie ma co kluczyć, takie dzieci już są, wychowują się – mówił pytany o adopcję.

Biedroń twierdzi, że związki partnerskie trzeba uregulować i dodał, iż „Polkom i Polakom już dzisiaj w zdecydowanej większości to nie przeszkadza”.

Odrzucił jednocześnie postulat ogłoszenia referendum w tej sprawie bo według niego nie ma miejsca na referendum tam gdzie chodzi o prawa człowieka. Twierdzi, że Kosiniak-Kamysz wysuwa pomysł referendum, bo nie chce zająć w tej kwestii jednoznacznego stanowiska.