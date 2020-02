Bosak apeluje do Dudy o weto. „Upodabnia się do Komorowskiego” [VIDEO]

Kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak zwrócił się z apelem do Andrzeja Dudy. Wzywa urzędującego prezydenta do zawetowania trzech ustaw przyjętych podczas ostatniego posiedzenia Sejmu.

Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Bosak zarzucił głowie państwa, że zachowuje się niemal identycznie, jak Bronisław Komorowski u schyłku swojej prezydentury.

Ściślej ujmując chodzi o podpisywanie jak leci prawie wszystkich ustaw podsuwanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Jednocześnie Bosak zaapelował do prezydenta Dudy, by opamiętał się i skorzystał z prawa do weta.

– Mam apel do prezydenta Dudy, aby nie upodabniał się do prezydenta Komorowskiego, bo niestety w tę stronę to idzie – powiedział na początku konferencji prasowej.

Bosak apeluje o weto

Bosak i cała Konfederacja apelują do prezydenta, by zawetował trzy następujące ustawy: podatek cukrowy, rekompensatę 2 mld zł dla TVP oraz likwidację Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Ostatni projekt zakłada, że osoby posiadające pieniądze w OFE będą musiały zdecydować, czy zostaną one przekazane na IKE (Indywidualne Konta Emerytalne) czy do pozostałych składek emerytalnych gromadzonych przez ZUS. Haczyk jest taki, że rząd pobierze tzw. opłatę przekształceniową w wysokości 15 procent. I o zaniechanie tego pomysłu apeluje Bosak.

– To robienie dokładnie tego samego, co Platforma Obywatelska. Kiedy ta zabierała oszczędności Polaków, prezydent Komorowski podpisywał takie ustawy. Dziś wygląda na to, że prezydent Duda niczym się nie różni. Ustawy zabierające Polakom pieniądze również podpisuje – mówił kandydat na prezydenta.

Bosak przypomniał również o swojej pierwszej deklaracji w kampanii wyborczej. Zapewnił, że jako prezydent nigdy nie przyłoży ręki do podniesienia podatków.

– Będę prezydentem, który nie podpisze żadnej ustawy podnoszącej Polakom podatki i daniny. Prezydent Duda podpisał takich ustaw już około 30 – to różne podatki, daniny i opłaty. Zostały albo podniesione, albo stworzone zupełnie nowe, by wydrenować polskiego obywatela, przedsiębiorcę. Wszystko po to, by finansować socjalne działania PiS-u, który coraz mniej różni się od lewicy – deklarował Bosak.

Cała konferencja, podczas której Bosak odpowiadał m.in. na pytania rządowej TVP, do obejrzenia na kanale NCzasTV.