Jest kolejny kandydat na prezydenta. To Leszek Samborski, niegdyś w PO oraz UPR

Leszek Samborski, były poseł PO, zarejestrował w PKW swój komitet w wyborach prezydenckich. Obecny lider partii Odpowiedzialność zamierza „zabiegać o to, by państwo oddało każdemu człowiekowi wolność, którą mu zabrało”.

Dotychczas było sześć komitetów. Leszek Samborski jest siódmym. Wcześniej zarejestrowanymi kandydatami byli prezydent Andrzej Duda, Małgorzata Kidawa-Błońska, Władysław Kosiniak-Kamysz, Robert Biedroń, Szymon Hołownia i Krzysztof Bosak.

Leszek Samborski w latach 90-tych oraz na początku XXI wieku należał do UPR. W 2004 roku został posłem z ramienia PO, potem wstąpił do tej partii. Nie udało mu się odnowić mandatu.

W 2015 roku został szefem warszawskich struktur KNP, zaś w zeszłym roku założył partię Odpowiedzialność.

– Będziemy mieć bezpieczne granice budując silną armię i odbudowując polską dyplomację. Nasze ulice i domy będą bezpieczne dzięki sprawiedliwym sądom i sprawnej policji. I wreszcie nasze portfele będą bezpieczne dzięki niskim podatkom i uczciwemu systemowi emerytalnemu. Państwo przestanie zajmować się rzeczami i sprawami, które są przynależne naszym indywidualnym decyzjom. Przestanie decydować o tym jak mamy żyć i myśleć. To każdy z nas będzie decydować o tym, co jest dla niego dobre i korzystne, a co szkodliwe – napisał na Facebooku Samborski.

– Wolność jest nam immanentnie przynależna. I dlatego żaden człowiek ani instytucja nie ma prawa odbierać wolności osobistej drugiemu człowiekowi. Państwo nie może ingerować w gospodarkę i zajmować się nią, a jedynie stać na straży przestrzegania reguł prawa w zawieraniu i realizowaniu umów przez podmioty prywatne i prawne. Będę zabiegał o to – i dokonam tego – aby państwo oddało każdemu człowiekowi wolność, którą mu zabrało. Socjalizm, który opanował nasz kraj, niszczy i dzieli nas wszystkich – dodał.

Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja.