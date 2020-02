Notowania partii wg CBOS. Konfederaci przed PSL

Najnowszy sondaż CBOS daje 44 proc. poparcie dla PiS. Daleko z tyłu z wynikiem 24 proc. jest Koalicja Obywatelska, a reszta może liczyć tylko na poparcie jednocyfrowe.

Wg ankiety w lutym poparcie dla PiS deklaruje 44 proc. pewnych uczestników wyborów i jest to takie samo poparcie jak w sondażu ze stycznia. Głosowanie na KO zadeklarowało 24 proc. ankietowych, czyli o 1 pkt proc. więcej.

Na trzecim miejscu znalazła się w grudniu Lewica (SLD, Wiosna, Lewica Razem), którą popiera 9 proc. To spadek o 1 proc. Zaraz za podium znalazła się Konfederację, którą popiera 6 proc., co oznacza wzrost o 1 proc. Do Lewicy brakuje już tylko 2 proc. i tyle samo dzieli od Konfederatów od sojuszu chłopsko-kukizowego.

Poparcie dla PSL występującego pod szyldem Koalicji Polskiej wynosi w lutym 6 proc. To spadek aż o 2 proc.

Co ciekawe, wg tego sondażu w lutym aż 79 proc. uprawnionych do głosowania deklarowało, że wzięłoby udział w wyborach. To o jeden punkt procentowy więcej niż w badaniu ze stycznia.

W ciągu czterech miesięcy od wyborów zaobserwować możemy jedynie minimalny trend wzrostowy w przypadku KO i bardzo nieznaczny spadek w przypadku zjednoczonej lewicy” – pisze w komentarzu CBOS.

Źródło: PAP