Przemoc seksualna, mobbing, próby samobójcze. Agnieszka Hermann-Jankowska, była działaczka Razem, ujawnia szokująca prawdę o tej partii

Agnieszka Hermann-Jankowska, była członek zarządu partii Razem, ujawniła szokująca prawdę o tej lewicowej partii. Jak pisze mobbing jest w niej normą, dochodziło do przemocy seksualnej, a działacze podejmowali nawet próby samobójcze.

Agnieszkę Hermann-Jankowską byłą działaczkę Razem z Zielonej Góry do ujawnienia prawdy sprowokowały pytania zadane na Twitterze przez jednego z internautów. Szukał odpowiedzi dla kolegi, który myślał o wstąpieniu do Razem. Była członek zarządu tej partii zrobiła co mogła by zniechęcić go do tej decyzji.

„Szczerze odradzam, po dwóch kadencjach we władzach krajowych Razem. Szkoda Twojej siły i werwy, Razem to partia zarządzana wew za pomocą twardego mobbingu, mało merytorycznych dyskusji i dużo pierdololo, przedsiębiorcy to w ogóle zło. Don’t.” – napisała Agnieszka Hermann-Jankowska.

I dalej ostrzegła kolegę internauty:

„Ok :) To kolegi :) Niech nie wchodzi w to bagno, z samych władz krajowych osoby poszły na leczenie psychiatryczne i były próby samobójcze, nie wyjaśniane i zamiatane przypadki przemocy seksualnej. Serio, nie radzę.”

W kolejnych wpisach zasugerowała, że wśród lewaków toczą się dyskusje o „dołach z wapnem.”

„Mhm. A jest socjalis level hard i gadanie o dołach z wapnem na wew kanałach. Już nic nie piszę, ale wyszłam z xdylionem skrinow xd” – pisze Hermann-Jankowską

