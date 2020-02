„Ślub cywilny to bezpłatna prostytucja”. Prawosławny kapłan wywołał burzę w Rosji

Przewodniczący patriarszej komisji ds. rodziny protojerej Dmitrij Smirnow stwierdził, że tzw. ślub cywilny to „bezpłatna prostytucja”. Określenie „ślub cywilny” – zdaniem Smirnowa – pada dlatego, że kobiety wstydzą się przyznać, kim naprawdę są.

– Nie chcą się przyznać: „jestem bezpłatną prostytutką”, dlatego mówią: „jestem po ślubie cywilnym” Nie! Ty tylko bezpłatnie świadczysz usługi (seksualne – red.), i tyle. Nikt cię za żonę nie uważa – stwierdził protojerej Dmitrij Smirnow.

Dodał także, że wiele kobiet nie rozumie, czym ślub faktycznie jest. Liczba zamężnych kobiet w Rosji przekracza o miliony liczbę żonatych mężczyzn. Wynika to z tego, że mężczyźni nie uznają za prawdziwe żony kobiet, z którymi mają tylko umowę cywilno-prawną.

– To tylko chwilowa rozrywka. Bo nie odnoszą się do nich jak do żon. Bo co, trudno zarejestrować ślub? No nie, nie ma żadnego kłopotu – zauważył kapłan.

Wypowiedź poparł przewodniczący synodalnego Wydziału Stosunków Cerkwi ze Społeczeństwem i Mediami Wachtang Kipszydze. Zaznaczył przy tym, że protojerej nie chciał obrazić kobiet, a zwrócić uwagę na „nieodpowiedzialność mężczyzn”.

– Doświadczenie duszpasterskie kapłana pokazuje, że mężczyźni w takich przypadkach odmawiają spełniania rodzinnych obowiązków i często bezpodstawnie porzucają cywilne żony, powodując u nich psychiczną traumę – zaznaczył o. Kipszydze. Dodał również, że tzw. ślub cywilny „poniża godność kobiety, czyni ją wrażliwą na postępowania niemoralnych i nieodpowiedzialnych mężczyzn”.

Protojerej Smirnow znany jest w Rosji z krytyki społeczeństwa za niemoralne zachowania. Kilka miesięcy temu powiedział, że w Rosji nie ma już „prawdziwych mężczyzn”. Winą za ten stan rzeczy obarcza Związek Radziecki oraz kobiety.

Źródło: polsatnews.pl