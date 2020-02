Tęczowo-zieloni „ogrodnicy” niszczą trawnik w Cambridge [VIDEO]

Aktywiści ekologiczni przekopali sobie trawnik na dziedzińcu prestiżowego Trinity College. Miała to być forma „protestu przeciwko politycznej bezczynności” w ochronie klimatu. Wszystko to działo się pod „dumnie” powiewającą na maszcie tęczową flagą…

Dewastatorami trawnika byli działacze ekologiczni z Extinction Rebellion. Niszczenie trawnika, którego pielęgnacja wymaga lat, spotkało się jednak z powszechną krytyką. Lewackiego szaleństwa nic jednak nie zatrzyma.

I pomyśleć, że za głównego niszczyciela trawników uważa się biedne krety. Te jednak ryją zielone przestrzenie dla bardziej pożytecznego celu…

„Mail on Sunday” informował niedawno, że niektórzy działacze tej organizacji są za swoje „zaangażowanie” opłacani. Brytyjskim działaczom ekologicznej grupy Extinction Rebellion płacono 400 funtów tygodniowo, co ujawniły dokumenty finansowe, do których dotarła gazeta.

Za takie pieniądze można by skopać niejeden ogródek. „Rebeliani” nie płacąc podatków od tych kwot i ukrywają swój rzeczywisty status najemników udając tzw. „wolontariuszy”. Darczyńcami „Rebelii” są grupa Radiohead, ale także miliarder Sir Christopher Hohn.

Kolegium Trójcy Świętej to jedno z kolegiów brytyjskiego Uniwersytetu w Cambridge. Pod względem liczby studentów ustępuje tylko Kolegium Homerton. 33 członków Trinity College otrzymało Nagrodę Nobla. Przyszli laureaci już jednak na trawnikach uniwersytetu kości nie rozprostują.