W wyziewach lewackich absurdów. Gwałciciele i pedofile do kobiecych więzień – lewaczki coraz głupszymi pomysłami walczą o przywództwo w brytyjskiej Partii Pracy

Jedna z najpoważniejszych kandydatek do objęcia szefostwa w brytyjskiej Partii Pracy proponuje by kryminalistów mniemających, bądź tylko mówiących, że są kobietami wsadzać do żeńskich więzień. I to bez względu na przestępstwo jakiego się dopuścili.

Lisa Nandy jest jedną z faworytek do objęcia schedy po Jeremim Corbynie, który po katastrofalnych wynika wyborczych Partii Pracy rezygnuje z przewodniczenia jej. Przedstawiając swój program odniosła się do m.in do spraw związanych ze zmianą płci, czy jak to się tam to tuningowanie nazywa.

I tak według Nandy – poseł do Izby Gmin, kryminaliści, którzy twierdzą, że są kobietami powinni być osadzani w więzieniach razem z paniami. I to bez względu na to jakiego przestępstwa się dopuścili.

I tak pedofil, gwałciciel dzieci Christopher Worton, który twierdzi, że jest kobietą i teraz nazywa się Zoe Lynes powinien zostać przeniesiony do żeńskiego więzienia. Podobnie jak inny pedofil Duncan Smart, który zgwałcił 12-letnią dziewczynkę, a teraz obwieszcza, że jest panienką i nazywa się Jacinta Brooks

– Wierzę w fundamentalne prawo ludzi do autoidentyfikacji. Uznaję, że Ustawa o Uzgodnieniu Płci -Gender Recognition Act – nieprawidłowo do tego się odnosi – powiedziała Nandy w rozmowie z „The Times”. – Trans kobiety to kobiety, a trans mężczyźni to mężczyźni i powinni być osadzani w więzieniach które sami/same wybiorą.

Nandy chyba zbytnio wychyliła się ze swym oświadczeniem, bo już ją potępiło wiele feministycznych organizacji tradycyjnie popierających lewicową Partię Pracy. Jedna z nich – Women’s Place UK napisała w oświadczeniu, że jest zszokowana tą wypowiedzią. Według organizacji nie można w ten sposób załatwiać prawdziwych problemów i dylematów przed jakimi stają więzienne władze – co robić ze zmiennopłciowymi więźniami.

Nandy chciała w swej postępowości przebić swa rywalkę do objęcia szefostwa partii – Rebeccę Long-Bailey, która domaga się zmiany Ustawy o Równości – Equality Act. Ta lewaczka domaga się z kolei, by ustawowo zagwarantować mężczyznom podającym się za kobiety prawo wstępu do miejsc zarezerwowanych tylko dla jednej płci – jak żeńskie, czy męskie szatnie, przebieralnie, łaźnie natryski, a nawet szpitalne oddziały.

Long-Bailey lekceważy zastrzeżenia feministek, które uważają, że to uderzyłoby w prawa kobiet i mówi, że „Nie powinno być różnicowania praw kobiet i praw zmiennopłciowców, (czy tam zmiennopłciowczyń – przyp. red.).

Nie wiadomo jednak czy Nandy uda się w postępowości przebić Rebeccę Long-Bailey, która postrzegana jest jako kontynuatorka spuścizny Corbyna. Long-Bailey już podjęła zobowiązanie, że wyrzuci z Partii Pracy wszystkie osoby i grupy, które „głoszą bigoteryjne i transfobiczne poglądy” w tym feministyczną organizację Woman’s Place UK.