Banaś kontratakuje! NIK wchodzi do Prokuratury Krajowej

Trzęsienie w polskiej polityce od środowego poranka. Jedne służby wchodzą do drugich i na odwrót. Do kontrataku przechodzi Marian Banaś. Najwyższa Izba Kontroli, której dowodzi, postanowiła wejść z kontrolą do Prokuratury Krajowej – informuje „Onet”.

To kontynuacja kontroli w najważniejszych instytucjach państwowych po wykryciu przez NIK nieprawidłowości w programie „Praca dla więźniów”. Wówczas Banaś i jego izba kontrolowali Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz siedem innych jednostek. Do prokuratury wpłynęło 16 różnych zawiadomień.

Banaś przeszedł do kontrataku po tym, jak od rana służby wchodziły mieszkań jego oraz córki w Warszawie i Krakowie. Centralne Biuro Antykorupcyjne chwilowo zatrzymało też syna Banasia, Jakuba. „Mają nakaz zatrzymania mi telefonu i laptopa. Przeszukują na razie” – przekazał „Onetowi” syn szefa NIK-u.

Banaś junior nie pierwszy raz padł ofiarą politycznej rozgrywki. Na początku grudnia 2019 roku stracił stanowisko pełnomocnika zarządu i dyrektora w Banku Pekao – zrezygnował sam, bo dostał propozycję „nie do odrzucenia”. Oficjalnie dlatego, że zmienił się prezes, a ten może dobierać sobie nowych współpracowników. Nieoficjalnie – była to zemsta na Banasiu seniorze za to, że mimo nacisków PiS-u nie podał się do dymisji.

CBA odbiło się od NIK-u

CBA chciało rozpocząć też kontrolę w NIK-u. W środę po godzinie 13 funkcjonariusze weszli do budynku. – W budynku NIK są agenci CBA. Do przeszukania nie doszło, ponieważ prezes NIK uznał, że nie zostały spełnione konstytucyjne przesłanki – poinformował kierownik wydziału prasowego Izby Zbigniew Matwiej.

Pełnomocnik Banasia Marek Małecki uważa, że także i poranne akcje służb były bezprawne. „Zważywszy na treść protokołu kontroli pana Mariana Banasia sporządzonego przez CBA – nie ma podstaw faktycznych i prawnych do przeszukania. Co więcej, mieszkanie prezesa NIK-u chroni immunitet. W takiej sytuacji czynności CBA i Prokuratury Regionalnej w Białymstoku są niedopuszczalne. Z całą pewnością złożymy zażalenie na te czynności” – przekazał adwokat.

Źródło: Onet || Polsat News || PAP || NCzas.com