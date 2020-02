Biedronka, Lidl i Carrefour gotowi na Tłusty Czwartek! Nawet Sylwia Spurek znajdzie coś dla siebie. Giganci szykują wielkie promocje na pączki

Tłusty Czwartek już jutro! Tego dnia duże sieci sklepowe – jak Biedronka, Lidl, czy Carrefour – będą konkurowały o klientów z małymi lokalnymi piekarniami. Giganci chcą przyciągnąć łasuchów promocją.

Tłusty Czwartek to święto, które łączy Polaków jak żadne inne. Tego dnia pączki zajadają wszyscy, od lewej do prawej strony. Wiedzą o tym duże sieci sklepowe jak Biedronka, Lidl, czy Carrefour. To dla nich szansa na zwiększenie obrotów i spory zysk.

Jako, że święto wynika z tradycji, to bardzo często szukamy tego dnia piekarni oferujących właśnie tradycyjne wyroby. To spora konkurencja dla sieciówek. Te jednak rzucają rękawice mniejszym podmiotom.

Biedronka – promocje na Tłusty Czwartek 2020

Biedronka postanowiła jednak zawalczyć o klientów i przyszykowała promocję. Z ciekawszych produktów wymienić można pączki z nadzieniem orzechowym pakowane po 3 sztuki w cenie 6,99 zł za opakowanie, pączki long w cenie 1,39 zł, pączki z nadzieniem wiśniowym i belgijską czekoladą w cenie 1,99 zł. Dostępne będą również pączki w wersji mini (2,19 zł/100g).

Biedronka ma też specjalną ofertę dla tych, którzy wolą tradycyjne wypieki. M.in. pączek „słodka Kraina” w cenie 0,55 zł czy na pączek z nadzieniem śliwkowym za 1,99 zł.

Lidl – najtańszy pączek już za 29 groszy!

Lidl rusza w konkury z Biedronką i również szykuje promocje. Pączek z nadzieniem wieloowocowym w Tłusty Czwartek będzie w tej sieci kosztować zaledwie 29 groszy przy zakupie 24 sztuk.

Niemiecki gigant szykuje również coś dla tych, którzy lubią poznawać nowe smaki. M.in. pączek premium z nadzieniem wiśniowym (2,99 zł, 100 g), pączek ze słonym karmelem (1,79 zł, 75 g), pączek kakaowy (1,49 zł, 65 g), pączek z nadzieniem mlecznym, orzechowym i ajerkoniakiem (1,79 zł, 75/80 g).

Znajdzie się również coś dla wielbicieli tradycji. Za tradycyjnego polskiego pączka zapłacimy w ten dzień 79 groszy (65 g).

Carrefour ma ofertę dla wegan

Tradycyjne polskie pączki robione są na smalcu. Wtedy uzyskują przepyszny soczysty smak. Ci, którzy jednak odmawiają sobie prawa do tych pyszności mogą liczyć na sieć sklepów Carrefour.

„Przygotowaliśmy również ofertę pączków wegańskich, które dostępne będą w hipermarketach i w Carrefour BIO w Warszawie oraz pączków bio, które zakupić będzie można w wybranych 59 certyfikowanych sklepach na terenie całej Polski. Nasi mobilni klienci będą mogli skorzystać z promocji -20 proc. na wszystkie donuty z oferty dzięki aplikacji Mój Carrefour” – informuje sieć.

Jak widać Tłusty Czwartek naprawdę łączy wszystkich Polaków. No, ale jak można odmówić sobie pysznego pączusia?

Źródło: Super Express/Fakt.pl/Lidl/Biedronka/Carrefour