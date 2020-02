Bosak rzuca wyzwanie politycznym rywalom: „Nie unikajcie debaty, to kwintesencja rywalizacji” [VIDEO]

Kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak wezwał innych polityków ubiegających się o najwyższy urząd w państwie do debaty.

Na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej Bosak najpierw powtórzył apel do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie trzech – jego zdaniem – szkodliwych ustaw, które przyjął Sejm podczas ostatniego posiedzenia.

Chodzi o podatek cukrowy, rekompensatę 2 mld zł dla TVP oraz likwidację Otwartych Funduszy Emerytalnych. W ostatnim przypadku Bosak, jak i cała Konfederacja nie zgadzają się, aby rząd pobierał 15% w ramach tzw. opłaty przekształceniowej.

Bosak wezwał do debaty

W dalszej części Bosak zaapelował do politycznych oponentów, aby stanęli z nim do debat. – Nie unikajcie debaty. Debaty to kwintesencja rywalizacji politycznej, pokażmy, że wierzymy w swoje oferty i argumenty – apelował.

– To, że ktoś jest namaszczany przez sondażownie czy media jako pretendent do wejścia do drugiej tury, to jeszcze nie znaczy, że do niej wejdzie. Warto powalczyć o zaufanie, ja o to zaufanie będę walczył – dodał kandydat Konfederacji.

Krzysztof Bosak będzie gościem NCzasTV już dziś o godzinie 18.30.