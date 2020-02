Cena złota znów powyżej 1600 dolarów za uncję. Obawy o światową gospodarkę

Cena złota wzrosła znów powyżej 1600 dolarów za uncję. W górę pchają ją obawy o światową gospodarkę spowodowane epidemią koronawirusa.

Cena złota ponownie przekroczyła ważny psychologicznie poziom 1600 dolarów za uncję. To zaledwie kilka dolarów od poziomu na jaki wspięła się na krótko na początku stycznia po eskalacji po zabiciu irańskiego generała w ataku amerykańskich dronów.

Oznacza to iż wracamy do poziomów jakie ostatnio notowano w lutym roku 2013.

Złoto pozostaje w silnym trendzie wzrostowym od końca maja 2019 gdy jego cena wynosiła 1268 dolarów za uncję. W ciągu ostatnich 12 miesięcy inwestycja w złoto dała zwrot 19,7 %. Licząc od majowego dołka zysk jest jeszcze wyższy i wynosi 26,5%. Tylko od początku tego roku cena wzrosła o 5,7%.

Impulsem do ostatniej zwyżki są obawy o kondycję światowej gospodarki wywołane epidemią koronawirusa w Chinach. Uderzyły one nie tylko w gospodarkę Chin ale zakłóciły łańcuchy dostaw do firm w innych krajach na całym świecie.

Problemy dotknęły miedzy innymi amerykańskiego potentata koncern Apple, który zapowiedział, że w związku z problemami wywołanymi epidemią koronawirusa nie zrealizuje zapowiadanych na ten kwartał wyników.

Złoto jest powszechnie traktowane jako bezpieczna przystań dla kapitału.