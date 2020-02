CUD! Prawie stuletni biskup pokonał koronawirusa! [VIDEO]

Biskup Joseph Zhu Baoyu ma 98 lat. Gdy w Chinach wybuchła epidemia koronawirusa to wiekowy hierarcha był jednym z nieszczęśliwców, którzy zachorowali. Rokowanie nie były za dobre, ponieważ dla osób starszych i osłabionych wirus często jest śmiertelny. Prawie stuletni kapłan pokonał jednak chorobę i jest najstarszym pacjentem, który wyzdrowiał.

Gdy wybuchła epidemia koronawirusa, to jednym z pierwszych zarażonych okazał się być ksiądz z Wuhan – bratanek sędziwego biskupa. To właśnie on najprawdopodobniej zaraził 98-letniego kapłana. Biskup Joseph Zhu Baoyu trafił do szpitala w lutym, a jego rokowania, przez wzgląd na wiek, nie były najlepsze.

Teraz jednak hierarcha wychodzi ze szpitala, ponieważ wyzdrowiał. Jest to na ten moment najstarszy pacjent, jakiemu udało się zwalczyć infekcję.

„Zhu był w latach 2002-2010 uznanym przez Stolicę Apostolską biskupem diecezji Nanyang w prowincji Henan. Jako członek nie uznawanego przez państwo Kościoła „podziemnego” przesiedział wiele lat w więzieniach i obozach pracy. Sakrę biskupią otrzymał w ukryciu w 1995 r. jako biskup koadiutor w Nanyang” – podaje portal „stacja7.pl”.

Źródło: KAI/stacja7.pl