Dramatyczna akcja w Alpach! Snowboarderzy ratują zasypane lawiną kobiety [VIDEO]

Do dramatycznych zdarzeń doszło 30 stycznia w szwajcarskim kurorcie narciarskim Verbier. W pewnym momencie po stoku, na którym było 10 snowboarderów zeszła lawina. Pod śniegiem znalazły się 2 snowboarderki. Pozostali ruszyli im na pomoc i zdołali uratować pogrzebane żywcem kobiety.

– Podczas udzielania pomocy dziewczynom, ludzie dookoła kontynuowali jazdę na nartach. Stało się nieuniknione – zeszła druga lawina, a pomocy potrzebowała kolejna osoba. To było straszne – napisał Victor Liebenguth, uczestnik akcji ratunkowej.

To on też opublikował teraz nagrania z dramatycznej akcji ratunkowej.

BURIED ALIVE: Dramatic video shows a group of experienced snowboarders rushing to dig out two women trapped by an avalanche in Verbier, Switzerland, where authorities had warned of a “very high avalanche danger.” https://t.co/6JgW5jQmWt pic.twitter.com/nZSGSOJdKy

— World News Tonight (@ABCWorldNews) February 18, 2020