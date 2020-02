Ekoterroryzm jest faktem. Fanatycy zniszczyli system zabezpieczeń kanadyjskiej kolei. Rząd Trudeau całkowicie bezradny

Minister kanadyjskiego rządu przyznał, że lewaccy terroryści zniszczyli infrastrukturę zabezpieczająca szlaki kolejowe. Ich działania mogły doprowadzić do katastrofy.

Pojęcie „ekoterroryzm” nie jest już metaforą opisująca działalność lewackich, zielonych bojówek. To coś jak najbardziej realnego. Kanadyjski minister transportu Marc Garneau przyznał, że lewaccy zieloni terroryści dokonali sabotażu i uszkodzili zabezpieczenia na trasach kolejowych. Do akcji przyznali się też faszyści z kanadyjskiej Antify.

Cała sprawa zaczęła się od blokowania budowy rurociągu, który ma przechodzić przez tereny zamieszkane, czy tez należące do Indian. Do protestów przyłączyło się wiele organizacji lewackich. Twitty z poparciem opublikowała m.in. Greta Thunberg.

Faszyści z Antify zorganizowali kilka akcji na trasach kolejowych czym pochwalili się na swej stronie „“Northshore Counter-Info”. To doprowadziło do paraliżu na wschodzie kraju. CN Rail i Via Rail odwołały przejazdy na wszystkich swoich trasach. Dopiero za kilka dni mają zostać przywrócone połączenia pomiędzy stolicą Kanady Ottawa, a miastem Quebec.

Kryzys, który spowodował sparaliżowanie transportu kolejowego bezskutecznie próbuje rozwiązać lewicowy premier kanady Trudeau. Jego rząd nie jest w stanie podjąć żadnych stanowczych działań. Trudeau zwyczajnie tchórzy i pozwala działać lewackim bojówkom.

Teraz okazuje się, że działania lewaków mogły doprowadzić do katastrofy.

Faszyści z Antify zniszczyli systemy zabezpieczające infrastrukturę kolejowa. Uszkodzili m.in sygnalizację świetlną na przejazdach. Włamano się do elektrycznego systemu zabezpieczeń.

– To co mnie niepokoi to wyłączanie sygnalizacji świetlnej na przejazdach – powiedział w telewizji minister transportu Marc Garneau. – Akceptujemy w tym kraju pokojowe protesty i demonstracje, które są zgodne z prawem. Niepokoi nas jednak to, iż ludzie (protestujący – przyp. red) nie biorą pod uwagę, że mogą skrzywdzić siebie i innych.

Garneau opublikował tez komunikat w prasie. „Chcę przypomnieć wszystkimi Kanadyjczykom, że manipulowanie przy liniach kolejowych, wagonach, sygnalizacji świetlnej jest nielegalne i skrajnie niebezpieczne – napisał minister.

Nie wiadomo czy ostrzeżenia ministra zrobią na ekoterrorystach jakiekolwiek wrażenie. Trueau i jego rząd to skrajna lewica. Od lat tolerują działania lewackich bojówek i sami doprowadzili do coraz bardziej ekstremalnych akcji. Teraz Trudeau ma do czynienia z jawnymi aktami terroru a nadal nie wiadomo czy podjął jakieś stanowcze działania. na razie to tylko minister pogadał w telewizji i wydał nic nie znaczące ostrzeżenie.