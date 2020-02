Można już rozliczać PIT za rok 2019. Fiskus nie odpuści ani grosza

Od 15 lutego można już rozliczać PIT za rok 2019. Możesz otrzymać zwrot ale jeśli masz niedopłatę podatku lepiej pamiętaj o terminach.

Podatnik chcący rozliczyć PIT ma 3 możliwości. Po pierwsze można złożyć deklarację podatkową bezpośrednio w urzędzie skarbowym w formie papierowej. Druga możliwość to wykorzystanie aplikacji e-Deklaracje.

Ostatnim i jednocześnie najprostszym wariantem jest skorzystanie z serwisu „Twój e-PIT” działającego od ubiegłego roku.

Umożliwia on automatyczne wygenerowanie rozliczenia, a sama procedura zajmuje bardzo mało czasu. System sam obliczy wysokość należnego podatku i poinformuje czy należy się nam zwrot, czy też mamy niedopłatę.

W tym pierwszym przypadku otrzymamy go w czasie do 45 dni od złożenia deklaracji w systemie „Twój e-PIT”.

Jeżeli ktoś ma niedopłatę podatku system poinformuje go o tym wyświetlając komunikat na czerwono. Tacy podatnicy muszą pamiętać o tym by zwrócić podatek do 30 kwietnia.

Jeśli tego nie zrobią fiskus upomni się o pieniądze. Prócz tego naliczy karne odsetki niezależnie od tego jak duża była kwota niedopłaty. Karne odsetki w wysokości 1% są naliczane co 30 dni.

Ci którzy chcą dokonać zwrotu muszą pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Pieniądze trzeba wpłacić na tzw. mikrorachunek podatkowy, który każdy powinien posiadać od stycznia tego roku.

Jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił to mikrorachunek podatkowy trzeba wygenerować.

Aby to zrobić trzeba wejść na stronę www.podatki.gov.pl i kliknąć na generator mikrorachunku podatkowego

Wygenerowanie mikrorachunku podatkowego jest na szczęście proste. Jeżeli jest się osobą fizyczną i nie prowadzi działalności gospodarczej trzeba podać PESEL.

Źródło: money.pl/nczas