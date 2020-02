Robert Biedroń szuka wsparcia za granicą: „Przyjąłem ważne zaproszenie, od szefów rządów państw europejskich”

Robert Biedroń, kandydat Lewicy na prezydenta, zorganizował konferencję przed Pałacem Prezydenckim. Polityk mówił o swoich planach na najbliższe dni kampanii. Wśród nich znalazły się spotkania z przedstawicielami europejskich rządów podczas tzw. „preszczytu budżetowego.

Robert Biedroń ma obecnie raczej niewielkie poparcie w społeczeństwie. Nie jest żadnym „czarnym koniem” tych wyborów prezydenckich. Możliwe jednak, że są siły na Zachodzie, które chciałyby to zmienić. Polityk bardzo wyraźnie szuka wsparcia w kampanii za granicą.

Podczas konferencji, którą sztab Biedronia zorganizował mu przed Pałacem Prezydenckim, polityk powiedział, że w najbliższych dnia spotka się z przedstawicielami europejskich rządów.

– Przyjąłem ważne zaproszenie, od szefów rządów państw europejskich, żeby jutro uczestniczyć przez cały dzień w spotkaniach z premierami, przywódcami państw unijnych i żeby przedstawić inną perspektywę polityki Polski wobec UE. Będę miał cały szereg spotkań podczas tzw. preszczytu budżetowego z szefami głów takich państw jak Hiszpania, Portugalia, obejmująca przewodnictwo w drugiej połowie 2020 roku, Finlandia. Będę się spotykał także z wiceszefem KE odpowiedzialnym za nowy zielony ład Fransem Timmermansem. Dlaczego? Żeby ratować ten budżet. Wszystkie ręce na pokład. Nie poradził sobie rząd PiS. Stał się kompletnie niewiarygodny. Zawiódł nas. Dlatego politycy, którzy dzisiaj mają jakiekolwiek możliwości wpłynięcia na to, że ten budżet będzie lepszy, powinni dzisiaj uczestniczyć w tych rozmowach. Dlatego przyjąłem to zaproszenie od głów tych państw, żeby uczestniczyć w tych spotkaniach, tłumaczyć dlaczego te pieniądze na sprawiedliwą transformację, na nowy zielony ład, na fundusz spójności, na dobrą, wspólnotową politykę rolną trafiły także do Polski – mówił Biedroń przed Pałacem.

Czy kilka zdjęć ze znaczącymi politykami z Zachodu uratuje sondaże Biedronia?

Źródło: 300polityka