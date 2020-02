Rolnicy zablokowali Biedronkę. Kupowali po jednym ziemniaku [VIDEO]

Rolnicy nie odpuszczają Portugalczykom oraz UOKiK. Agrounia domaga się podjęcia przez urzędników interwencji ws. nieuczciwych praktyk w sklepach.

Zrzeszeni w Agrounii rolnicy kontynuują protesty wymierzone w portugalską sieć Biedronka. Rolnicy ujawnili, że w sklepach tej sieci sprzedawane są zagraniczne produkty rolne, oznaczane jako polskie.

Protestujący wskazują, że są to działania mające znamiona nieuczciwej konkurencji. Z kolei władzom Biedronki wytykają hipokryzję, ponieważ sklepy reklamują się jako miejsca handlujące rodzimymi towarami.

Jesteśmy po spotkaniu w UOKiK. Urzędnicy chwalili się, jak wiele kontroli przeprowadzili informując, że 25% produktów było błędnie oznakowanych 😡 Przyznali również, że prawo nie działa tak jak powinno. Jednak nie podejmują działań by tę sytuację zmienić.Dziękujemy wszystkim, którzy byli obecni z nami w Warszawie 💚💚Dziękujemy za każde okazane wsparcie. Razem możemy więcej :)Zachęcamy do wsparcia naszej zbiórki. 👉 https://zrzutka.pl/agropatrol Posted by Agrounia on Tuesday, 18 February 2020

W ramach najnowszego protestu rolnicy przyszli do sklepów tej sieci i zaczęli robić zakupy. A dokładniej… jednego kartofla.

Każdy z protestujących kupował po jednym ziemniaku. To spowodowało zablokowanie kas, w których protestujący doprowadzili do gigantycznych kolejek.

Natomiast wcześniej protestowali pod Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na plakatach przemianowali go na Urząd Ochrony Korporacji i Kombinacji.

– Polska wydaje miliony złotych na promocję polskich produktów, a korzystają na tym supermarkety. Agrounia od miesięcy nagłaśnia przypadki oszustw, kiedy to zagraniczne ziemniaki czy cebula podpisywane są w sklepach jako polskie. Tracą na tym rolnicy, konsumenci są oszukiwani, a przez transport tych produktów tony zanieczyszczeń dostają się do środowiska – przekonują rolnicy na swoim Facebooku.

Materiał dla prasy AGROunia 18.02.20:Ukradli nam patriotyzm konsumenckiPolska wydaje miliony złotych na promocje… Posted by Agrounia on Tuesday, 18 February 2020

Niemniej Agrounia nie zamierza jednak ograniczać się do happeningów. Rolnicy zapowiedzieli złożenie pozwu przeciwko Biedronce.

Natomiast Portugalczycy bronią się, że jeżeli dochodzi do oznaczania zagranicznych produktów jako polskie, to wynika to wyłącznie z „błędu ludzkiego”.

Źródło: Facebook AgroUnia