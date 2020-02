Takie rzeczy tylko w Warszawie Trzaskowskiego. Demontują słynną plażę na Białołęce [VIDEO]

Takie rzeczy tylko w Warszawie Trzaskowskiego. Ekipy budowlane demontują słynną plażę na Białołęce. Wszystko przez to, że powstała bez stosownych pozwoleń.

Film z prac na wiślanej plaży udostępnił Marcin Korowaj, radny z warszawskiej Białołęki . Widać na nim ekipy które demontują elementy tzw. plaży nad Wisłą, wyrywając je z ziemi.

Jak twierdzi to efekt braku „odpowiednich uzgodnień” i teraz trzeba przywrócić teren do pierwotnego stanu. Mówi, że to wina stołecznych urzędników z Zieleni Warszawskiej i braku stosownych dokumentów.



Przypomnijmy, że kontrowersyjna „plaża” powstała zaledwie kilka tygodni temu. Projekt powstał w ramach budżetu partycypacyjnego. W 2018 roku zagłosowało na niego 1018 osób (1/4 głosujących).

Miasto miało czas na zrealizowanie inwestycji do końca 2019 roku, ale jeszcze w listopadzie kompletnie nic się nie działo. Ostatecznie zmieniono lokalizację, bo na poprzednią nie zgodził się Zarząd Zieleni. Naprędce postawiono m.in. grilla, zjeżdżalnię, drewniany statek, szałas oraz kilka ławek. Na wszytko wydano 102 tysiące złotych.

Ponieważ powstała „plaża bez piasku” jej zdjęcia szybko szybko stały się hitem w sieci. Miasto broniło się, że w opisie projektu „nie było informacji o wysypaniu piasku”.