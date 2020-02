Ten kandydat na prezydenta to śmiech na sali! O to co wyskakuje w Google po wpisaniu „Program Hołowni” [FOTO]

Stare powiedzenie mówi, że „życie pisze najlepsze scenariusze”. W XXI wieku można by je zmienić na „życie tworzy najlepsze memy”. Takim żywym memem jest np. Szymon Hołownia. Co wyskoczy nam w Google gdy wpiszemy hasło „program Hołowni”?

Zanim udzieli się poparcia, któremuś z kandydatów na prezydenta, to warto zapoznać się z jego poglądami. W tym celu dobrze jest poznać program takiej osoby. Trendy wyszukiwań Google utrudnią jednak sympatykom Szymona Hołowni zapoznanie się z jego postulatami. Co nam bowiem wyskoczy, gdy wpiszemy hasło „program Hołowni” w Google?

Pierwsze co ujrzymy, to nie lista postulatów, ale lista showów rozrywkowych, które prowadził celebryta. To raczej słaba wizytówka, bo stanie z mikrofonem na scenie i zapowiadanie kolejnych uczestników nijak ma się do pracy prezydenta.

No cóż, od początku mówiło się, że to jest kandydat TVN…