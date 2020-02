Uwaga kierowcy! Akcja „Smog” rozpoczęta. Mandat to wcale nie najgorsze, co może cię spotkać

– Rano rozpoczęła się kolejna w tym roku akcja „Smog”, podczas której policjanci będą prowadzić kontrole emisji spalin – poinformowało Biuro Ruchu Drogowego KGP. Jeśli stwierdzą naruszenie norm ochrony środowiska, mogą zatrzymać dowód rejestracyjny oraz nałożyć mandat do 500 zł.

Na drogach w całej Polsce trwa policyjna akcja „Smog”, podczas której funkcjonariusze prowadzą kontrole jakości spalin oraz sprawdzają stan techniczny pojazdów. Jak zaznacza Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, funkcjonariusze będą zwracać uwagę na wszystkie wykroczenia drogowe, ale główną uwagę skupią na autach, wobec których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że naruszają wymagania ochrony środowiska.

Podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP zaznaczył w rozmowie z PAP, że w trakcie tego typu akcji policjanci zatrzymują średnio ponad tysiąc dowodów rejestracyjnych pojazdów, które naruszają normy ochrony środowiska.

– Z naszych obserwacji wynika, że najgorsza karą dla kierowców za naruszenie norm ochrony środowiska jest nawet nie sam mandat w wysokości 500 zł, ale fakt, że bez dowodu rejestracyjnego nie mogą odjechać swoim autem z miejsca kontroli – mówi Kobryś.

Jak dodaje policjant, właściciel lub posiadacz pojazdu o złym stanie technicznym może zostać ukarany mandatem do 500 zł, nawet jeśli to nie on siedział za kierownicą podczas kontroli. Takiej samej kary należy się spodziewać za brak ważnych badań technicznych samochodu.

Policjanci podczas każdej tego typu akcji wykorzystują dymomierze (używane do pomiarów jakości spalin w samochodach z silnikiem Diesla) i analizatory spalin (używane w silnikach Diesla i w benzynowych). Policja ma około stu takich urządzeń. Jak podkreślają policjanci, funkcjonariusz może zatrzymać dowód rejestracyjny również wtedy, gdy nie dysponuje urządzeniem do pomiaru jakości spalin.

Z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza w Polsce umiera 45-50 tys. osób rocznie. Najwięcej zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 i benzo(a)pirenu, emitują sektor bytowo-komunalny i transport.

Źródło: PAP