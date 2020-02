Dramat zmiennopłciowca. Sa tylko fryzjerzy damscy i męscy. Nie ma strzyżenia niebinarnych, płynnopłciowych, ni takich ni siakich i innych nie wiadomo jakich [WIDEO]

BBC wyemitowała reportaż o walce jaką toczy niezłomny zmiennopłciowiec poeta, czy tam poetka, albo poeto Gray Crosbie. Musi się mierzyć z wielką dyskryminacją we fryzjerstwie.

BBC stało się tak lewacką stacją, że coraz więcej Brytyjczyków domaga się zniesienia przymusowego finansowania stacji. Niezależnie od tego, czy się ogląda, czy nie, czy słucha radia BBC trzeba płacić 150 funtów rocznie.

Tymczasem nadawca dawno już stracił wizerunek obiektywnego i rzetelnego i stał się propagandową tubą lewicy. Nie chodzi tylko sprawy polityczne jak Brexit, który korporacja zaciekle zwalczała, ale tez o promowanie skrajnych ideologii i postaw. Ostatni przykład to reportaż o wielkich zmaganiach jakiegoś zmiennopłciowego chłopasia, czy dziewusi, czy tam nie wiadomo kogo, poetki Gray Crosbie który/która/które musi się zmierzyć z wielką dyskryminacją we fryzjerstwie. Otóż są fryzjerzy damscy i męscy a nie ma fryzjerów dla płynnopłciowców, niebinarnych dzieci kosmosu, ekoseksualnych czy kto tam jaką niby płeć z tych na razie 75 sobie wybrał.

– Czasami potrzebuję się ostrzyc, ale… – rozpoczyna swój poemat o prześladowaniach fryzjerskich osoba niebinarna i dramatycznie zawiesza głos. Dalej owa istota snuje swe rozmyślania o tym jak to społeczeństwo ma ograniczone zdolności zajmowania się takim jak on/a/o. który/która/które wymyka się wszelkim normom. Tak/taka/takie jest owo istota oryginalny, że nawet fryzjer nie daje rady.

Jak się do takiego niedostosowanego fryzjera wchodzi to zaznacza się w rubryczkę męski, damski, albo jeśli istnieje odpowiednia rubryczka inny/inna/inne. Ale nasz niezłomny bohaterko walczące z fryzjerską dyskryminacją nie pasuje nawet do rubryki inny/inna/ inne, takie jest wyjątkowa i oryginalne.

Istota opowiada o dramacie życia w świecie i społeczeństwie, które jest podzielone na części niebieską i różową, męską i damską.

– A ja potrzebuję strzyżenia – mówi ono. – Opcja pierwsza to salon damski, świat pełen kobiecych aromatów, z którym czuję znikome powinowactwo. Drugą opcją jest barber (fryzjer męski), co wcale nie jest lepsze, bo mój głos i rosnące piersiątka sprawiają, że czuje się jak infiltrator.

A potem jak już osoba, albo ten istota siądzie na fotelu, to wciąż go/je pytają czy jest dziewczynką, chłopcem, homoseksualistą, zmiennopłciowcem i on/ona/ono/ to nie wiec co ma odpowiedzieć. Wcale się nie dziwimy. Może powinni pytać czy jest dziewczynkiem, czy chłopcą.

No i ci fryzjerzy nie wiedza czy maja ja golić, czy tylko potraktować trimerem i nie wiedzą też ile pieniędzy mieli by od niego/niej za usługę wziąć.

I tak biedny uciśniona osoba musi każdego dnia walczyć z przesądami i dyskryminacją. – Dzień w dzień toczy się bitwa, ludzie skrycie walczą jak odnaleźć się we własnej skórze, jak poruszać się w świecie, w którym się nie mieszczą.

I dalej dramatyczny apel do fryzjerów: – Czy musicie robić to całe zamieszanie? Czy nie moglibyście zwyczajnie nam obciąć tych pier..ych włosów?

Oczywiście ów istaota potrzebuje przede wszystkim psychiatry, a nie żadnego fryzjera. Ale nie o te nieszczęsne osoba tutaj chodzi, jego nieprawdopodobny narcyzm, przekonanie o własnej wyjątkowości. Chodzi o społeczną, kulturową nędzę, skoro podobno najbardziej szanowana stacja telewizyjna świat oddaje antenę tak marnym osobnikom i tak wydumanym problemom.