Francuzi sceptyczni wobec manewrów Defender Europe 20

Francuskie media zainteresowały się tegorocznymi manewrami Defender Europe. Dziennik „Ouest France” pisze nawet o amerykańskiej armii, którą „rzuca się do Europy na gigantyczne ćwiczenia”. Czytelnik dowie się, że to tylko „obrona Europy Wschodniej”.

Ciekawe, że z jednej strony prezydent Macron mówi o braku zaufania do USA i jego zdolności obronnych Europy, a nawet o wycofywaniu się Amerykanów, a z drugiej strony, manewry, które takie zaangażowanie potwierdzają („odbywają się z inicjatywy Waszyngtonu”) są traktowane przez francuskie media niemal jako jakaś amerykańska fanaberia

Przypomnijmy, że w ćwiczeniach weźmie udział 37 000 żołnierzy, w tym 20 000 Amerykanów. 21 lutego do portu w Bremerhaven w Niemczech zawita pierwszy statek przewożący sprzęt US Army. Defender Europe 20 to największe ćwiczenia wojskowe w Europie od dwudziestu pięciu lat.

Sprzęt wypływa z pięciu amerykańskich portów. Do 9 000 amerykańskich żołnierzy bazujących już w Europie dołączą jednostki z USA. Z 20 tys. rozmaitych pojazdów (czołgi, samobieżne działa, wozy pancerne), które wezmą udział w manewrach, 7 tys. przyjeżdża bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych, a reszta pochodzi z zapasów armii amerykańskiej w Europie.

Francuskie media piszą, że w drogę ruszył już sprzęt z magazynów w Belgii (Zutendaal) oraz z Niemiec (Dulmen i Mannheim). Do baz trafia też sprzęt drogą lotniczą, a relokacja odbywa się też drogą kolejową. Sprzęt trafia do baz w Niemczech (Bergen i Grafenwoehr), a reszta do Polski, głównie na Dolny Śląsk. Manewry to przede wszystkim wielkie przedsięwzięcie logistyczne.

Another great snapshots of military equipment belonging to the @USArmy 🇺🇸 2nd ABCT, 3rd Infantry Division, slated for deployment to Poland 🇵🇱, staged and prepared for loading aboard @ARCships M/V Endurance in support of U.S. Army Europe exercise #DefenderEurope 20. pic.twitter.com/b1EKxMUAr0 — Baltic Security (@balt_security) February 11, 2020

„Ouest France” wskazuje na dwojaki cel ćwiczeń Defender Europe 20. Pierwszy to właśnie przetestowanie relokacji oddziałów wojsk z USA do Europy, w ramach scenariusza kryzysowego w Europie Wschodniej. Drugim celem jest symulacja konwencjonalnej walki na dużą skalę w krajach bałtyckich i w Polsce.

Gazeta dodaje, że w tym regionie „zagrożenie konfliktem z Rosją jest traktowane poważnie”.