HIT! Kobieta tłumaczy innym kobietom poglądy Janusza Korwin-Mikkego na YouTubie! [VIDEO]

Poglądy, które głosi prezes partii KORWiN, pan Janusz Korwin-Mikke, bardzo często są przytaczane bez kontekstu. Przez to obecnie uważa się je za „kontrowersyjne”. Media, bardzo często manipulując wypowiedziami prezesa, zrobiły z niego wroga kobiet. Tymczasem w rzeczywistości wszystko wygląda zupełnie inaczej. Pewna YouTuberka tłumaczy innym kobietom poglądy „Korwina” na YouTubie.

Janusz Korwin-Mikke jest autorem wielu wypowiedzi, które wyrwane z kontekstu mogą brzmieć kontrowersyjnie. Ponieważ media lubują się w kontrowersjach, to za pomocą manipulacji i kłamstw zrobiły z „Korwina” wroga kobiet.

Prawda jest jednak zupełnie inna. Prezes partii KORWiN chce dać kobietą prawdziwą wolność. Zależy mu na tym, by kobiety miały wybór: jeśli chcą pracować to niech pracują, a jeśli nie to nie.

Prezes zauważa też różnice pomiędzy płciami, co jest dziś niepoprawne politycznie. Nigdy jednak nie umniejsza w tym płci pięknej, choć żurnaliści gimnastykują się jak mogą by mu to wytknąć.

Teraz to właśnie kobieta staje po stronie prezesa. Pewna YouTuberka postanowiła, że wytłumaczy kobietom poglądy Janusza Korwina-Mikkego. To konto ma predyspozycje do stanie się hitowym!