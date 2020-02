Ks. Jacek Gniadek przytacza historię Mikalii Ulmer. „Bogate państwa to te, które umożliwia wolną wymianę, a nie mające 500+ i wymóg kasy fiskalnej”

Ksiądz werbista Jacek Gniadek przytoczył historię Mikalii Ulmer, dziewczynce, która zbiła majątek dzięki przedsiębiorczości. Zaczęła od sprzedaży lemoniady na ulicy, a obecnie jej napój kosztuje 45 USD za 12 opakowań na Amazonie. – Dlaczego niektóre narody są bogate i dostatnie, a inne biedne? Odpowiedź można podsumować w jednym słowem: przedsiębiorczość – czytamy w poście kapłana.

Ks. Jacek Gniadek SVD przytoczył tekst Jona Miltimore’a na stronie Fundacji dla Edukacji Ekonomicznej. Opisuje w niej historię Mikalii Ulmer. Jak zauważa, historia „nigdy nie zostałaby zrealizowana, gdyby jej rodzice nie zachęcali jej do sprzedaży lemoniady według przepisu babci”.

– Dzisiaj lemoniada Me & the Bees jest sprzedawana w setkach sklepów i można ją kupić na Amazon za 45 USD za 12 opakowań – pisze ks. Gniadek SVD.

Odpowiedzialność

– Kiedy Mikaili po raz pierwszy stanęła na ulicy, by sprzedawać swoją lemoniadę, została ukąszona przez dwie pszczoły. To zainspirowało ją do zafascynowania się tymi stworzeniami – dodaje kapłan.

Zauważa dalej, że dzisiaj konsumenci nie chcą „po prostu konsumować”. Chcą także przez konsumpcję wyrażać siebie, co widać szczególnie u młodszych osób.

W przypadku Ulmer, która część zysku przekazuje na „ratowanie pszczół”, jest to nawet pewna misja. Część ekspertów bowiem uważa, że owadom tym grozi wyginięcie.

– Dla Mikaili pszczoły i książka kucharska babci stały się integralną częścią jej historii. Każdy przedsiębiorca ma swoją historię, którą może opowiedzieć i która może stać się dla nas inspiracją. Wiemy, że Warren Buffett rozwoził gazety, zamienił to przedsięwzięcie w firmę i sprzedał, gdy miał 17 lat. Wiemy, że Carlos Slim kupił swoje pierwsze akcje w wieku 13 lat, że Steve Jobs i Steve Wozniak założyli Apple w garażu, a Bill Gates napisał pierwszy program, gdy miał 13 lat – przypomina.

Bogate narody to te przedsiębiorcze, a nie z 500+

– Na zakończenie autor pyta: dlaczego niektóre narody są bogate i dostatnie, a inne biedne? Odpowiedź można podsumować w jednym słowem: przedsiębiorczość. Przedsiębiorcy ulepszają świat, ponieważ skutecznie identyfikują potrzeby w społeczeństwie i opracowują opłacalne sposoby zaspokajania tych potrzeb – czytamy w poście ks. Gniadka.

Na koniec cytuje słowa Miltimore’a, który stwierdza, że „dobrze prosperujące społeczeństwo to takie, które umożliwia swobodną wymianę i przedsiębiorczość”.

– W takim społeczeństwie żyje Mikaili. Nie było tam straży miejskiej, która zakazałaby jej sprzedaży lemoniady na ulicy bez kasy fiskalnej. Nie ma też 300 plus, czyli 300 zł wyprawki dla ucznia. Uczmy się od tych, którzy odnieśli sukces i mają swoją historię – podsumowuje.