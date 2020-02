Starcia z policją na Ukrainie. Ludzie nie chcą u siebie ewakuowanych z Wuhan rodaków [VIDEO]

Ukraińskie służby zdecydowały o umieszczeniu ewakuowanych z chińskiego Wuhan osób w centrum medycznym w miejscowości Nowi Sanżary. Mieszkańcy, w obawie o wybuch epidemii koronawirusa, w ramach protestów wyszli na ulicę. Doszło do starć z policją.

Miejscowi z obwodu połtawskiego w środkowej części Ukrainy starali się zablokować transport osób udających się na kwarantannę. Jak informują ukraińskie media, wyszli na ulicę, zbudowali barykadę, rozpalili ogniska i rzucali kamieniami w autokary. Próbowali w ten sposób zablokować transport do placówki medycznej.

W manifestacji przeciwko decyzji rządu uczestniczyło około 600-700 osób. Do miasta przyjechał premier Ukrainy Ołeksij Honczaruk i szef MSW, Arsen Awakow. Powstał tam rządowy sztab operacyjny. Wiceminister zdrowia Wiktor Liaszko zapewnił, że mieszkańcy nie są zagrożeni koronawirusem.

Gwardia Narodowa wkracza do akcji

Ukraińska policja poinformowała, że mieszkańcy Nowych Sanżarów zachowywali się agresywnie i dlatego do akcji wkroczyli mundurowi. Kilku najbardziej krewkich zostało aresztowanych. Według różnych doniesień, od kilku do kilkunastu osób zostało rannych.

W mieście wciąż jest niespokojnie, choć protestuje już znacznie mniej osób. W niektórych miejscach wciąż palą się ogniska. Nazajutrz, 21 lutego, o godzinie 10 ma się odbyć nadzwyczajne posiedzenie Rady Regionalnej w związku z sytuacją w Nowych Sanżarach.

W czwartek rano, 20 lutego, samolot z 49 Ukraińcami i 25 obcokrajowcami ewakuowanymi z Wuhan wylądował – nie bez problemów – na lotnisku w Charkowie. Najpierw, przez gęstą mgłę, maszyna długo krążyła w powietrzu i odleciała na lotnisko Boryspol do Kijowa, by uzupełnić paliwo. Następnie samolot wrócił do Charkowa, skąd wszyscy udali się autokarami do Nowych Sanżarów.

Teraz ewakuowani z Chin przejdą przymusową, 14-dniową kwarantannę we wspomnianym ośrodku. Placówka ma być pilnie, całodobowo ochraniana przez policję i Gwardię Narodową.