HIT! Kidawa-Błońska chyba naprawdę nie chce wygrać. „Najkrótsza konferencja prasowa na świecie” [VIDEO]

Małgorzata Kidawa-Błońska zdaje się wkładać wiele wysiłku w to, by przypadkiem nie zostać prezydentem. Jej kampanii towarzyszy więcej wpadek niż całej kadencji Bronisława Komorowskiego. Teraz hitem Internetu stała się „najkrótsza konferencja prasowa na świecie” z jej udziałem.

W to co widać na nagraniu nie mogła chyba uwierzyć nawet dziennikarka z TVN24. Małgorzata Kidawa-Błońska zorganizowała konferencję we Wrocławiu przy klinice „Przylądek Nadziei”.

Na Konferencję zaprosiła ekspertkę, panią profesor Alicję Chybicką. Nie wiadomo zupełnie po co, bo pani profesor nie miała szansy się wypowiedzieć.

W ogóle cała konferencja była bardzo dziwna, bo trwała zaledwie… para sekund. Gdy tylko kandydatka KO na prezydenta skończyła mówić, to stwierdziła, że nie będzie żadnych pytań i odeszła.

Zszokowaną minę miała nawet dziennikarka z TVN24, która zapowiadała konferencję.