Mali sadyści napadli na starszego człowieka. Bili i kopali w biały dzień

Gang nastolatków napadał na starszych ludzi w Szczecinku. Mali zwyrodnialcy bili starsze osoby i okradali.

Dzieci w wieku od 10 do 13 lat napadały na starsze osoby w Szczecinku. Bandyci wybierali te osoby, które nie dadzą sobie rady w starciu z grupą wyrostków.

Strażnicy zatrzymali grupę, gdy w biały dzień napadła na starszego mężczyznę jadącego rowerem. Dzieci zrzuciły go z roweru, a następnie zaczęły kopać i ciskać w niego kamieniami.

Poszkodowany zeznał, że nie był pierwszą ofiarą grupy. Wcześniej młodociani napadli m.in. nietrzeźwego mężczyznę, którego przewrócili na ziemię, a następnie przeszukała mu kieszenie.

Co bardziej szokujące to fakt, że mali bandyci czuli się zupełnie bezkarni. Do ataków doszło na oczach innych ludzi, o godzinie 14.

Czterech członków grupy zostało wylegitymowanych, a następnie przekazanych opiekunom. Jednak młody wiek im nie pomoże.

Teraz śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy młodocianych bandytów prowadzi policja.

Źródło: Super Express