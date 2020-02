Pies mówi sporo o właścicielu. A jakie psy są „inteligentne”? TOP10 „inteligentnych psów”

W „Pieskim magazynie” dziennika „Ouest France” opublikowano ranking „inteligentnych psów”. Chodzi o zdolności do uczenia się skomplikowanych poleceń i dostosowywania się do skomplikowanych sytuacji. Ponieważ właściciele psów podobno wybierają zwierzaki jakoś tam podobne do siebie, warto sprawdzić TOP10 „inteligentnych psów” na wszelki wypadek…

1. Border colie

Pierwsze miejsce przypadło w tym rankingu rasie border collie, uważanemu podobno za „najbardziej inteligentnego psa na świecie”. Pies border collie potrafi wykonywać bardzo złożone sztuczki i uczy się ich rekordowo szybko. Czempion wszystkich psich zawodów Agility. Nie nadaje się jednak na psa czysto domowego. Jego rodowód wywodzi się od psów pasterskich.

2. Pudel

Druga pozycja może być dla wielu niespodzianką. Jest to pudel. Niegdyś jednak nie „kanapowiec”, ale pies myśliwski do polowań na wodne ptactwo. Szybko uczy się skomplikowanych sztuczek, więc często ta rasa używana jest do występów cyrkowych.

Poza tym pudel to dobry pies do życia z rodziną, ale wymaga dużej uwagi. Przywiązuje się tak mocno do swojego pana, że ​​czasami może popaść w depresję podczas zbyt częstych lub długuch jego nieobecności.

3. Owczarek Niemiecki

Trzecie miejsce na podium dla owczarka niemieckiego raczej nie dziwi. Są na tyle mądre i wszechstronne, że służą w policji, wojsku i innych służbach, służą pomocą niepełnosprawnym. Szybko się uczą. Ten pies może również bardzo dobrze zaaklimatyzować się w rodzinie, ponieważ jest bardzo łagodny wobec dzieci i bardzo lojalny wobec swojego pana.

Kolejne miejsce przypadło dla rasy Golden retriever. Jest np. lepszym psem-przewodnikiem nawet od labradora. Na piątej pozycji znalazł się doberman. Otacza go trochę zła reputacja, co redakcja francuska tłumaczy używaniem tej rasy podczas drugiej wojny światowej przez wojska niemieckie. Wcielono go podobno do służby dlatego, że ta rasa nie bała się miotaczy ognia.

Kolejne miejsca zajęły owczarek szetlandzki, labrador retriever, odmiana spaniela kontynentalnego, czyli papillon ( epagneul nain continental), rottweiler i australijski pies pasterski (potomek psa dingo), który „dziesiątkę” zamyka.

Źródło: Ouest France