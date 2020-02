Za gwałtowny wzrost przypadków koronawirusa w Korei Południowej może odpowiadać sekta. Kobieta należąca do grupy religijnej Shincheonji mogła bowiem zarazić setki osób. Członek sekty nie jest znana z imienia, określa się ją jako „przypadek 31”.

Kobieta wielokrotnie uczestniczyła w nabożeństwach Shincheonji. Nawet wówczas, gdy miała już objawy choroby. To właśnie ta sekta ma być źródłem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Korei Południowej.

Według doniesień „The Korea Herald”, 43 ze 104 potwierdzonych przypadków nowego koronawirusa COVID-19, są związane z obecnością na nabożeństwach Shincheonji w mieście Daegu liczącym 2,5 mln mieszkańców. To właśnie tam przebywała 61-letnia „przypadek 31”. Dane te dotyczą stanu z czwartku popołudniu.

Kobieta została zdiagnozowana we wtorek jako 31. Przypadek koronawirusa w Korei Południowej. Według służb epidemiologicznych tego kraju, 61-latka mogła zarazić wielu członków swojej sekty w Daegu. Wiadomo, że czterokrotnie odwiedziła miejsce spotkań Shincheonji – dwa razy, gdy nie miała jeszcze objawów oraz dwukrotnie, 9 i 16 lutego, już gdy choroba zaczęła się ujawniać.

Członkowie sekty tłumnie gromadzą się w niedziele, siedzą ciasno koło siebie na podłodze. Co więcej, uczestnicy spotkań wymieniają pod koniec uściski, co również sprzyja zakażeniu. W nabożeństwach w Daegu uczestniczyło w sumie 1001 osób. U 90 stwierdzono już obecność koronawirusa. Wiadomo, że 515 jest zdrowych. Kolejnych 396, według władz miasta, nie udało się jeszcze odnaleźć.

Obecnie władze Korei Południowej próbują skompletować listy wyznawców Shincheonji. Chcą dzięki temu odizolować osoby, które mogły mieć kontakt z 31. ofiarą koronawirusa. Co więcej, sekta ogłosiła zamknięcie swojego kościoła w Daegu, a także zawieszenie nabożeństw. Mają je zastąpić spotkania online.

Sekta Shincheonji Church of Jesus, the Temple of the Tabernacle of the Testimony (Kościół Jezusa, Świątynia Tabernakulum Świadectwa), określana jako Shincheonji pojawiła się w Korei w 1984 roku. Jej założycielem jest Lee Man-hee, czczony przez członków jako wcielenie Jezusa Chrystusa. Przed tą grupą religijną ostrzegają m.in. kościoły protestanckie. Sekta ma około 200 tys. wyznawców.

Koronawirus w Korei Południowej

Jak podaje WHO, Korea Południowa zgłosiła dotąd 156 przypadków zarażenia koronawirusem, powodującym COVID-19. Z powodu zarażenia zmarła jedna osoba, w środę popołudniu. Był to starszy mężczyzna. Przyczyną zgonu były powikłania po zapaleniu płuc.

Z doniesień „The Guardian” wynika, że burmistrz Daegu, Kwon Young-jin, nakazał zamknięcie wszystkich przedszkoli i bibliotek publicznych. Co więcej, szkoły rozważają odroczenie terminu rozpoczęcia wiosennego semestru.

Źródła: The Korea Herald/The Guardian