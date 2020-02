85-letni Giorgio Armani szokuje: „Kobiety są regularnie gwałcone przez stylistów, a ja też nim jestem”

Giorgio Armani, jeden z najsłynniejszych stylistów na świecie, skrytykował używanie wizerunków półnagich kobiet w reklamach mody. Według 85-latka jest to „forma gwałtu” do której posuwają się jego koledzy po fachu.

– Mówi się o kobietach zgwałconych w zaułkach. A kobiety są regularnie gwałcone przez stylistów, a ja też nim jestem. To niegodne, co się dzieje – mówił 85-letni Giorgio Armani po pokazie swych kreacji w Mediolanie.

Projektant doprecyzował, że chodzi mu o banery reklamowe przedstawiające kobiety w negliżu.

– Widać na nich prowokujące, półnagie kobiety. Zdarza się, że wiele kobiet czuje się zobligowanych do myślenia, że także one powinny tak się pokazywać. To według mnie jest gwałt – uważa stylista.

– Wybaczcie, że mnie poniosło i te mocne słowa, ale czułem, że muszę to powiedzieć – powiedział dziennikarzom.

O wszechobecnej nagości w przestrzeni publicznej już od dawno mówi Kościół Katolicki. Jednak używanie słowa „gwałt”, gdy mówi się o reklamach, w których kobiety wystąpiły dobrowolnie jest sporym nadużyciem.

Źródło: TVP INFO/PAP