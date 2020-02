Agent Tomek „popełni samobójstwo” w celi?! Żona boi się o życie męża

Katarzyna Kaczmarek boi się, że już nigdy nie zobaczy swojego męża. Podejrzewa, że agenta Tomka mogą zabić w celi.

Były agent CBA Tomasz K. trafił na trzy miesiące do aresztu. Według prokuratury agent Tomek prowadząc z żoną stowarzyszenie pomocy seniorom Helper wydawał pieniądze z dotacji na prywatne cele.

Śledczy zarzucają mu: udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczenie ponad 10 milionów złotych oraz pranie brudnych pieniędzy. Za te czyny grozi mu do 10 lat więzienia.

Teraz do zatrzymania i aresztowania męża odniosła się żona niegdysiejszej gwiazdy CBA. Katarzyna Kaczmarek boi się, że jej męża zabiją w celi.

Agent Tomek został bowiem zatrzymany i aresztowany po tym, gdy ujawnił kulisy pracy w CBA. Oskarżył swoich przełożonych, iż kazali mu pisać fikcyjne notatki służbowe, które stawały się dowodami w śledztwach.

– Żeby podczas kampanii wyborczej Tomasz nie ujawniał kolejnych, kompromitujących obecną władzę faktów, postanowiono go uciszyć aresztem. Jesteśmy niewinni i udowodnimy to w niezawisłym sądzie. Tomasz wielokrotnie podkreślał, że nie ma zamiaru wyjeżdżać, że stawi na każde wezwanie sądu i jest do dyspozycji. I nagle zostaje aresztowany w miejscu pracy, w kajdanach przewieziony do Białegostoku, na oczach mediów – powiedziała „Faktowi” żona agenta Tomka.

– Powiem wprost: boję się, że go zabiją, że zostanie w celi zamordowany – dodała przerażona kobieta.

