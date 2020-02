Dulkiewicz, patrz! W Gdańsku uczniowie zorganizowali młodzieżowy protest przeciwko tzw. edukacji seksualnej. „Szkoła wolna od ideologii”

W piątek 21 lutego Daniel Nawrocki, młodzieżowy radny miasta, oraz uczniowie gdańskich szkół średnich zorganizowali młodzieżowy protest przeciwko tzw. edukacji seksualnej. Spotkali się przed siedzibą Rady Miasta Gdańska pod hasłem „Szkoła wolna od ideologii”.

Organizatorzy protestu sprzeciwiają się programowi „Zdrovve Love”, który do szkół chce wprowadzić magistrat. Są to zajęcia z tzw. „edukacji seksualnej”, choć ani z edukacją, ani ze zdrowym pojęciem seksualności nie mają one wiele wspólnego.

– Na wstępie chcę przytoczyć słowa papieża Franciszka, który powiedział, że potrzeba obiektywnej edukacji seksualnej, tj. takiej, która nie zawiera ukrytej kolonizacji ideologicznej. Program „Zdrovve Love” niestety wchodzi w sferę ideologii. On opiera się na miłości wobec drugiego człowieka niezależnie od płci. Mówi o środkach antykoncepcyjnych, w tym pigułkach, które mogą być niebezpieczne dla młodych dziewczyn, które nie ukończyły 20. roku życia i nie są dojrzałe fizycznie ani emocjonalnie. Według programu dziecko powyżej 15. roku życia ma zgodę na uprawianie seksu, co ma konsekwencje dla zdrowia dziewczyny lub chłopaka – mówił Daniel Nawrocki.

Głos przed siedzibą Rady Miasta zabrał również Krystian Borkowski, który przedstawił świadectwo swego życia.

– Jako nastolatek uzależniłem się od pornografii i masturbacji. Dopiero moja dziewczyna i przyszła żona zmieniła mnie. Uczyniła to także modlitwa i życie w czystości przedmałżeńskiej przez cztery lata aż do ślubu – mówił.

Na protest przyszło też wielu uczniów gdańskich szkół, którzy również sprzeciwiają się wprowadzaniu ideologii do edukacji. Spotkanie zakończyło się wypuszczeniem w niebo kilku gołębi pocztowych.

Źródło: gdansk.gosc.pl