Dziadek zabił babcię na oczach 5-letniego wnuczka. Podejrzewał ją o zdradę

Szalenie zazdrosny dziadek zabił swoją żonę. Horror rozegrał się na oczach 5-letniego wnuczka.

Krzysztof Ś. to budowlaniec z zawodu i dziadek 5-letniego wnuka. Mężczyzna był chorobliwie zazdrosny o swoją żonę i wciąż podejrzewał ją o zdradę.

Kobieta nie mogła dłużej znieść obsesji męża i postanowiła się z nim rozwieść. – Żona wręczyła mi pozew rozwodowy. Załamałem się. Zacząłem pić jak opętany. Nie trzeźwiałem praktycznie 24 godziny na dobę. Nie paliłem czternaście lat, ale zacząłem znów to robić – mówił Krzysztof Ś. na rozprawie.

Mężczyzna był przekonany, że żona znalazła sobie nowego partnera przez Internet. Zeznał, że żona poznawała nowych mężczyzn na Facebooku.

Ś. twierdził, że od czasu założenia profilu na Facebooku, kobieta zaczęła o siebie dbać i wychodzić z domu. A on nie mógł tego przeżyć.

Krzysztof Ś. nie wytrzymał nerwowo i zaszlachtował kobietę nożem. Mirosława Ś. otrzymała 9 ciosów nożem.

Horror rozegrał się na oczach 5-letniego wnuka, przebywającego u dziadków. Gdy matka 5-latka przyszła po syna, ten powiedział jej: „Mamo, dziadek zabił babcię.

– Synek mówił mi, że wszedł do kuchni i podszedł do babci razem z pieskiem. Piesek lizał krew, a synek nachylił się nad babcią. „Uciekaj” – zdążyła mu jeszcze wyszeptać. Uciekł do sąsiadki – zeznała synowa zamordowanej.

Krzysztof Ś. został skazany na 17 lat więzienia. Ponadto musi zapłacić łącznie 20 tys. zł częściowego zadośćuczynienia najbliższym członkom rodziny zamordowanej.

Ś. przyznał się do zabójstwa, ale zaprzeczał zarzutom świadków, aby znęcał się nad żoną.

Źródło: Gazeta Pomorska