Kolejni w Polsce zarażeni chorobą politpoprawności. Dziennikarz Michał Pol w żenujący sposób korzy się za porównanie pączków do kobiecych piersi [WIDEO]

Michał Pol w swoim występie na YouTubie porównał pączki do piersi młodych dziewcząt. Teraz pod wpływem krytyki korzy się i przeprasza.

Choroba politycznej poprawności kwitnie już w Polsce. I to w najbardziej żenującej postaci – korzenia się i samokrytyki wedle najlepszych komunistycznych wzorców, przyjętych na Zachodzie, a teraz także w Polsce.

W Tłusty Czwartek dziennikarz sportowy ośmielił się zacytować porównanie pączków do piersi młodych dziewcząt.

– Idealne pączusie są jak piersi młodych dziewczyn. Po prostu mieszczą się w dłoni, a przy tym nie są zbyt twarde, nasączone chemikaliami. Żadne sztuczne powiększanie, tylko natura, piękno, sprężystość. I koniecznie taki akcencik na czole, jak ta skórka pomarańczowa. I nadzienie – naturalna konfitura, nie żadne żele – powiedział w nagraniu zamieszczonym na Youtubie. Pol zaznaczył, że cytuje pewnego cukiernika.

Za to spotkała go oczywiście krytyka ze strony cenzorów i strażników politpoprawności. Tak jakby malownicze porównanie poza jakimiś zalanymi żółcią feministkami mogło kogoś zaboleć. Pol zamiast zachować się jak mężczyzna podkulił ogon, ukorzył się i złożył samokrytykę.

– Przepraszam bardzo za moje niestosowne słowa, jakie padły na live tłustoczwartkowym. Dokonałem bardzo niefortunnego porównania pączków do kobiecych piersi – kaja się Pol i poniża w trakcie wideoczatu. – Oburzyło to bardzo wiele osób, w tym wiele osób, których opinię szanuję i z których opinią się liczę. Nieistotne, że ta moja wypowiedź była tylko cytatem, nie powinna paść. A że uważam, że zawsze należy przepraszać, to szczerze przepraszam.

Mamy nadzieję, że Pol nie zdradzi personaliów cukiernika – autora tego pięknego porównania. Cenzorzy i tolerancyjni apologeci politpoprawności zaszczuliby człowieka.

Oto nagranie Pola. Piękne porównanie od 2 minuty i 30 sekundy.