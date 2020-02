Nie żyje Dawid Krupej. Młody radny Miasta Gdańska z PiS

Nagle i w nieznanych okolicznościach zmarł Dawid Krupiej, młody radny Miasta Gdańska z PiS. Był także asystentem poselskim Jarosława Sellina, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego. O śmierci na FB poinformowała jego siostra.

„Ten post kieruję to serdecznych przyjaciół i znajomych mojego kochanego braciszka, mimo iż staram się zachować cząstkę prywatności, uważam że fb to najszybszy sposób by was poinformować, że Dawid Krupej mój braciszek odszedł dzisiaj od nas, w poniedziałek zamieszczę więcej informacji dotyczących pogrzebu” – napisała Stefania Krupiej.

– Ze smutkiem przyjmujemy tę wiadomość, jesteśmy zszokowani – mówi radny Kazimierz Koralewski, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Gdańska. – Wiemy tylko, że radny Krupej zmarł nagle. Był wspaniałym kolegą, energicznym i uśmiechniętym. Jednocześnie był nad wiek wyważony w swoich poglądach. Jego dziedziną była kultura, na której świetnie się znał i był dla nas autorytetem.

O śmierci młodego radnego poinformował również Jarosław Sellin.

„Z głębokim żalem zawiadamiam o śmierci mojego współpracownika Dawida Krupeja. Był on zaangażowanym społecznikiem, Radnym Miasta Gdańska, artystą, kolegą. Dawidzie wszystkim nam będzie Ciebie brakowało…….. Świeć Panie nad jego duszą” – napisał.

