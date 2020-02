Nowe trendy w sklepach Auchan. Używana odzież trafia do sprzedaży w supermarketach

Sieć handlowa Auchan testuje sprzedaż używanej odzieży. Stoiska „szmateksu” pojawią najpierw w pięciu hipermarketach firmy na trzy miesiące. Jeśli pomysł się przyjmie, a wyniki będą pozytywne, używana odzież pojawi się we wszystkich hipermarketach Auchan.

Na razie stosika „second handów” pojawią się w pięciu magazynach we Francji we współpracy z firmą Patatam. Założona w 2013 roku w Bayonne firma posiada platformę internetową świadczącą usługę sprzedaży i zakupów używanej odzieży.

Auchan od kilku dni oferuje już stoiska używanych tekstyliów, ale nie jest bynajmniej pierwszy. Wcześniej podobny pomysł wprowadziły magazyny sieci sprzedaży ubrań – Kiabi. Auchan uruchomił „second handy” w hipermarketach w Roncq (Nord), Melun (Seine-et-Marne), Hirson (Aisne), Marsylii (Bouches-du-Rhône) i Bordeaux-Mériadeck (Gironde). Można je rozpoznać po specjalnym zielonym oznakowaniu.

Chodzi tu o używane ubrania dla kobiet i dzieci. Niezależnie od marek tych ubrań, wszystkie koszule i bluzki są sprzedawane po 3 euro, spódnice po 5 euro, spodnie i swetry za 8 euro, a płaszcze po 15 euro. Dostarcza je firma Patatam.

Pozyskuje towar przez internet. Później ubrania są sprawdzane i ok. 40% z nich po „renowacji” trafia do odsprzedaży. Reszta zazwyczaj trafia na eksport lub przekazuje się ją na rzecz stowarzyszeń charytatywnych.

Dodatkowo klienci tych hipermarketów mogą oddawać odzież używaną w przysklepowych punktach zbiórki. Dostają za to kupony do wykorzystania na zakup nowej odzieży z oferty hipermarketów.

Pojawienie się dużych sklepów na rynku wtórnym odzieży może sporo namieszać. Z jednej strony to duża konkurencja dla typowych „szmateksów”, z drugiej strony wejście w taką niszę ma poprawić spadające obroty sklepów wielkopowierzchniowych.

We Francji rynek wtórny wszystkich produktów szacuje się na 6 miliardów euro. Do tej pory największym beneficjentem są firmy działające w internecie. we Francji. 40% transakcji dokonują takie portale jak Bon Coin, eBay, Facebook Marketplace, itp. Według French Fashion Institute sam rynek odzieży używanej jest warty miliard euro. Patatam, który generował dotąd roczny obrót w wysokości od 2,5 do 3 milionów euro, próbuje wespół z Auchan otworzyć nową formułę na rynku odzieży używanej.

Źródło: Le Parisien