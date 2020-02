UWAGA KIEROWCY! Policja ruszyła dziś na łowy! Wzmożone kontrole związane z powrotami z ferii

W związku z powrotami z ferii zimowych w sobotę i niedzielę odbędą się wzmożone kontrole policji. Stołeczni policjanci z ruchu drogowego będą prowadzić działania na trasach przebiegających przez Warszawę i powiaty ościenne.

Kontrole policji z ruchu drogowego zarówno z Warszawy jak i ościennych powiatów będą ukierunkowane między innymi na prędkość.

– Będą do tego wykorzystywane wideorejestratory, jak i laserowe mierniki prędkości. Ale także funkcjonariusze będą prowadzić kontrole stanu trzeźwości – mówi nadkomisarz Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji .

Najwięcej patroli będzie na trasach wlotowych do Warszawy. Policjanci spodziewają się tam największego natężenia ruchu. We wzmożonych działaniach wezmą udział również funkcjonariusze ze specjalnej grupy SPEED.

– Zachęcamy do tego, by trasę powrotu zaplanować dużo wcześniej. Uwzględnić w niej przerwy, bo pamiętajmy o tym, że powrót powinien być skuteczny. Zatem nie możemy sobie pozwolić na żadne zagrożenie na trasie – zaznacza Marczak.

Apeluje również do kierowców o rozsądek. – Nie ryzykujmy zmęczeniem, nie patrzmy na to, że do końca trasy pozostało zaledwie 100 kilometrów. Przerwa jest nie tylko naszym prawem, ale też obowiązkiem, jeżeli poważnie traktujemy bezpieczeństwo swoje i naszych najbliższych – dodał.

Źródło: PAP