Gigasensacja na parkiecie! Polska wygrała z mistrzem świata w koszykówce [VIDEO]

Reprezentacja Polski koszykarzy pokonała w Saragossie mistrza świata Hiszpanię 80:69 (15:19, 23:16, 27:20, 15:14) w 2. kolejce eliminacji mistrzostw Europy 2021. To pierwsza wygrana biało-czerwonych z tym rywalem od… 1972 roku i meczu igrzysk olimpijskich w Monachium (87:76).

Polacy zrewanżowali się utytułowanym rywalom za serie porażek w meczach o punkty i towarzyskich, w tym trzy ostatnie w finałach Eurobasketu 2013 w Słowenii 53:89, w 1/8 finału ME 2015 66:80 oraz ćwierćfinale wrześniowych mistrzostw świata w Chinach 78:90.

Co prawda w składzie Hiszpanii było w Saragossie tylko dwóch koszykarzy z Chin: Javier Beiran i Xavi Rabaseda, ale klasa zespołu z Płw. Iberyjskiego i siła hiszpańskiej ligi stawiała w roli faworytów gospodarzy. Podopieczni trenera Sergio Scariolo, pracującego na co dzień w zespole mistrza NBA Toronto Raptors (jako asystent), wygrali co prawda walkę pod tablicami 44:27, ale w pozostałych elementach byli gorsi od biało-czerwonych.

Ci wymusili na ekipie mistrza świata aż 23 straty i to właśnie defensywa była kluczowa w spotkaniu w Saragossie. Polacy mieli tylko 13 strat, a ponadto 18 asyst (o dwie więcej od rywali) i lepszą skuteczność zarówno z gry (47,5 proc.) i wolnych (87,5). Hiszpanie odpowiednio 41 i 65 proc.

Był to drugi mecz reprezentacji Polski w tych eliminacjach. Kilka dni temu biało-czerwoni ulegli w Gliwicach koszykarzom z Izraela 71:75. Kolejne spotkanie w gr. A Polacy rozegrają dopiero 27 listopada na wyjeździe z Rumunią.

Taylor: Zagraliśmy z wielkim sercem

– Marzyliśmy o takim zwycięstwie. W ostatnich latach nie zdarzało się, żeby polscy koszykarze wygrywali z Hiszpanią. Jestem dumny z postawy drużyny i sposobu, w jaki walczyła. Szczególnie gratuluję Łukaszowi Koszarkowi, dla którego był to specjalny, 200. mecz w reprezentacji. Spotkania moich zawodników z drużyną prowadzoną przez Sergio Scariolo zawsze wywołują dodatkową motywację. Byliśmy dziś kompletnym teamem, każdy ma swój wkład w wygraną. Moi zawodnicy zagrali dziś z wielkim sercem. Pokazali siłę polskiej koszykówki – skomentował na gorąco po meczu Mike Taylor, trener reprezentacji Polski.

Hiszpania – Polska 80:69 (19:15, 16:23, 20:27, 14:15)



Polska: A. J. Slaughter 26, Aaron Cel 17, Michał Sokołowski 13, Damian Kulig 6, Tomasz Gielo 6, Aleksander Balcerowski 4, Łukasz Koszarek 3, Michał Michalak 3, Jarosław Zyskowski 2, Adam Hrycaniuk 0, Karol Gruszecki 0, Łukasz Kolenda 0.

Hiszpania: Daniel Diez 16, Sebastian Saiz 15, Javier Beiran 7, Xavi Rabaseda 7, Dario Brizuela 6, Santi Yusta 6, Carlos Alocen 5, Jonathan Bareiro 4, Ferran Bassas 2, Nacho Llovet 1, Rodrigo San Miguel, Ruben Guerrero Pino 0.

Źródło: PAP || NCzas.com