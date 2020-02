Jacek Bartyzel o lewackim terrorze! „Tam jest taka blokada informacyjna, że tam nie ma wolnych mediów” [VIDEO]

Jacek Bartyzel był gościem w programie TVP Info – „Studio Polska”. Tam w ostry sposób powiedział, że lewica i jej bojówki chcą uciszyć głosy prawicy oraz prawicowych mediów. Odniósł się do ataku lewicowych środowisk na „France Libre”, portalu środowiska „Najwyższego Czasu” we Francji.

– Ja chcę ważny punkt powiedzieć. Właśnie „Gazeta Wyborcza” i całe to lewactwo, by chciało by w Polsce było tak jak we Francji. To znaczy ktoś, kto broni rodzinny, broni tradycyjnych wartości, broni jednostki, to nie dość, ze jest homofobem to co więcej! – zaczął Bartyzel.

– Dla niego nie ma miejsca w debacie publicznej. Nie ma miejsca w społeczeństwie. Nie ma miejsca w mediach – dodawał.

– Tam jest taka blokada informacyjna, że tam nie ma wolnych mediów. Gdy Polska spółka, polski kapitał, wydawca zresztą „Najwyższego Czasu” w Polsce, dwutygodnika wolnościowego, otworzył tam portal informacyjny „France Liebre”, to od razu właśnie całe to lewactwo zleciało się właśnie, żeby zdyskredytować ten portal – podkreślił.