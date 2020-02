Włoski rząd postanowił odciąć regiony Lombardii i Wenecji Euganejskiej od pozostałej części państwa. W związku z tym odwołano m.in. mecze piłkarskiej Serie A. Początkowo trzy: Inter Mediolan – Sampdoria Genua, Hellas Verona – Cagliari Calcio i Atalanta Bergamo – Sassuolo Calcio.

Po kilku godzinach zdecydowano się przełożyć jeszcze jedno spotkanie: Torino – Parma. Mecz ten miał się odbyć w Turynie, stolicy Piemontu, a więc obszarze, na którym – przynajmniej na razie – nie wprowadzono takich obostrzeń jak w dwóch w/w regionach. Wykryto tam już jednak pierwsze przypadki koronawirusa.

– Współczuję fanom piłki nożnej i innych sportów, którzy planowali wybrać się na wydarzenia. Będą musieli uzbroić się w cierpliwość do momentu, aż sytuacja zostanie opanowana. Sam jestem sportowcem, śledzę mecze, kiedy tylko mam okazję, ale w tej sytuacji musimy dbać o obywateli – cytuje premiera Włoch Giuseppe Contego portal sky.it.

Odwołano też finałowy mecz tenisowego turnieju rangi Challenger w Bergamo. W decydującym pojedynku zagrać mieli Ukrainiec Illya Marchenko i Francuz Enzo Couacaud. Mecz nie odbędzie się nawet w innym terminie. Obaj tenisiści dostaną punkty rankingowe i gratyfikacje finansowe jak za dojście do finału.

Organizers of the tournament in Bergamo confirmed that the ATP Challenger singles final between Illya Marchenko 🇺🇦 and Enzo Couacaud 🇫🇷 will be canceled due to coronavirus lockdown in Northern Italy.

Both players will pocket points and prize money for reaching the final. pic.twitter.com/cAAhhZm81X

— Florian Heer (@Florian_Heer) February 23, 2020