Najnowszy sondaż prezydencki. Ciasno z tyłu, z przodu brak przechyłu

Andrzej Duda niezmiennie prowadzi w sondażach prezydenckich. Według najnowszego badania IBSP dla „Wirtualnej Polski”, urzędującą głowę państwa w nadchodzących wyborach chce poprzeć 45,16 proc. badanych.

Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w weekend, Duda w drugiej turze zmierzyłby się z Małgorzatą Kidawą-Błońską. Na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej oddanie głosu deklaruje 26,42 proc. respondentów.

Pozostali kandydaci cieszą się poparciem poniżej 10 proc. W najnowszym zestawieniu trzecie miejsce zajął Robert Biedroń (8,78 proc.), który wyprzedził dotychczasowego kandydata plasującego się na najniższym stopniu podium – Szymona Hołownię (8,06 proc.).

Na kolejnych miejscach znaleźli się Władysław Kosiniak-Kamysz (6,56 proc.) i Krzysztof Bosak (4,44 proc.).

IBSP zbadał również, jak wyglądałaby druga tura wyborów. W każdym z wariantów wygrywa Duda. Co ciekawe, w tej wersji sondażu nie uwzględniono w ogóle Bosaka. Choć zajmuje on oczywiście ostatnie miejsce, to dystans dzielący go od kolejnych rywali – których w badaniu uwzględniono – nie jest taki duży.

Duda - Kidawa-Błońska: 51,62 - 48,38 Duda - Biedroń: 54,54 - 45,36 Duda - Kosiniak-Kamysz: 52,23 - 47,77 Duda - Hołownia: 52,08 - 47,92

W sondażu przeprowadzonym dla „WP” Duda notuje znacznie wyższe poparcie, niż w badaniu dla portalu wpolityce.pl. Tam Duda również jest liderem, ale stracił aż 6 punktów procentowych.