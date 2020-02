Pogryziony przez szefową sztabu Dudy ujawnia nagranie. Turczynowicz-Kieryłło składała fałszywe zeznania?

Jolanta Turczynowicz-Kieryłło ma nowe problemy. Pogryziony przez nią mężczyzna rejestrował zajście, a teraz przekazał dowody mediom.

Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, szefowa kampanii prezydenta Andrzeja Dudy, ugryzła mieszkańca Milanówka Krzysztofa Umiastowskiego. Adwokatka przez dwa dni broniła się, że została napadnięta.

Szefowa sztabu Dudy wystąpiła m.in. w programie bliskiemu PiS PR-owca Eryka Mistewicza w Polsat News. Zaprzeczała też, aby w nocy, gdy pogryzła mężczyznę, roznosiła szkalujące opozycję materiały.

Do zdarzenia doszło w nocy z 2 na 3 listopada 2018 roku, przed drugą turą wyborów samorządowych.

Sprawa jest o tyle poważna, że w grę wchodzi kilka wykroczeń. Chodzi o składanie fałszywych zeznań oraz łamanie ciszy wyborczej.

Teraz „Gazeta Wyborcza” twierdzi, że pogryziony mężczyzna nagrał moment, gdy wzywa Straż Miejską po spostrzeżeniu nielegalnego kolportowania materiałów przez Turczynowicz-Kieryłło. Jako dowód przedstawiono nagranie rozmowy, w trakcie której mężczyzna dzwoni po Straż Miejską.

Ponadto mężczyzna wykonywał dokumentację zdjęciową. A z niej wynika, że ulotki istotnie znaleziono na miejscu.

Jutro w „Wyborczej” dalsza część nocnych wydarzeń w Milanówku w listopadzie 2018. Jeden mały spoiler – mecenas Turczynowicz-Kieryłło twierdzi dziś, że nie było żadnych ulotek szkalujących kandydata na burmistrza. Ale, jak mówią, rękopisy nie płoną… — Roman Imielski (@romanimielski) February 23, 2020

Jak zeznał pogryziony Krzysztof Umiastowski Turczynowicz-Kieryłło w czasie ciszy wyborczej wkładała broszury do skrzynek pocztowych.

Nagranie ma 50 sekund, a to jego przebieg:

– Dobry wieczór, poproszę szybko patrol na ul. Podleśną, dobrze?

– Co się dzieje?

– Roznoszą, agitują propagandę wyborczą od burmistrz Kwiatkowskiej.

– Przy którym numerze?

– Przy spalonym domku, przy transformatorze. Trzy osoby, zwróćcie uwagę też na monitoring, jedna osoba z psami, mają to wszystko w plecakach.

Gdy próbował zatrzymać prawniczkę, ta zaczęła krzyczeć, że to napad i wtedy ugryźć go w rękę. Obie strony złożyły później zawiadomienia o naruszeniu nietykalności osobistej, ale postępowania zostały umorzone.

Zostały jednak zeznania policjanta, które przeczy wersji szefowej sztabu kandydata PiS.

Źródło: GW